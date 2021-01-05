Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri rektör atamasını protesto etti: 'Gözaltındaki öğrencilerimizi serbest bırakın'

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden akademisyenler bugün 12:00'de üniversite kampüsünde yapılan devir-teslim törenini protesto etti.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri imzasıyla yapılan basın açıklamasında "Rektöre, dekan ve enstitü müdürü gibi yöneticilerin atamayla değil seçimle belirlenmesi" gerektiği, bunun üniversitelerin "anayasal özerkliği için şart olduğu" vurgulandı.