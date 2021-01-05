Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri rektör atamasını protesto etti: 'Gözaltındaki öğrencilerimizi serbest bırakın'
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden akademisyenler bugün 12:00'de üniversite kampüsünde yapılan devir-teslim törenini protesto etti.
Törene cübbeleriyle katılan akademisyenler rektörlük binasına arkalarını döndüler.
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri imzasıyla yapılan basın açıklamasında "Rektöre, dekan ve enstitü müdürü gibi yöneticilerin atamayla değil seçimle belirlenmesi" gerektiği, bunun üniversitelerin "anayasal özerkliği için şart olduğu" vurgulandı.
Açıklamanın ardından öğretim üyeleri dünkü gösterilerde gözaltına alınan öğrencileri serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde akademisyenlerin eylemi sürüyor.
Üniversite dışında da polisler bekliyor.
Boğaziçi Üniversitesi'ne öğrenci kartı olanlar dışında kimse alınmıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün Boğaziçi Üniversitesi önünde protestolara katılan 28 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Gözaltına alınan 17 kişiden sadece ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi" dedi.