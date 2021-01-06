Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu: Niye istifa edeyim?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, üniversiteye rektör olmak için kendisinin başvuru yaptığını, 9 adayın başvurduğunu, mülakatın ardından YÖK'ün yaptığı değerlendirmeyle Cumhurbaşkanı tarafından atandığını söyledi.

Habertürk'te Akşam Haberleri'nde Veyis Ateş'e konuşan Bulu, "Tepkilerin ardından istifa edecek misiniz?" yönündeki soruya ise, "Yok canım, niye istifa edeyim" diye yanıt verdi.

Boğaziçi'nin üniversite içinden rektör atama gibi bir geleneği olduğu eleştirileri konusunda, üniversiteye daha önce de Boğaziçi Üniversitesi'ne dışından rektör ataması yapıldığını belirterek "Ama daha da önemlisi ben Boğaziçiliyim. Doktoramı Boğaziçi'nde yaptım" dedi.

Bulu, atama sistemine ilişkin ise "Hocalar oy verecek rektör seçilecek diye bir şey yok, her yerde atanıyor. Bir kurumu yönetecek kişinin seçimle gelmesi pek kullanılan yöntem değil, demokrasi çok doğru bir yöntem ama ama herkese bir oy vererek rektör seçemezsiniz" dedi.

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'Olayın nedeni provokasyon'

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protesto hakkının olduğunu belirten Bulu, tepkileri beklediğini, ancak gözaltına alınan 17 kişiden sadece ikisinin Boğaziçi öğrencisi olduğunu belirterek, protestolarda "olay olmasının nedeni provokasyonlar" diye konuştu.

Polisin üniversite kapısını kelepçe takarak kapatmasıyla ilgili olarak da 'kapı kırık olduğu için polisin öyle pratik bir çözüm bulduğunu' belirten Bulu "Polis kampüsün önünde öğrenci olmayanların girişini durdurmak için oradaydı" dedi.

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AKP ile ilişkisi

AKP'den adaylığının, siyasetle ilişkisi ile rektör olarak atanması arasında bağlantı kurularak eleştirilmesi konusunda ise Bulu, "Pek bilinmiyor ama ben siyasete CHP'de başladım", "siyasete hep akademisyen gözlüğüyle bakan birisiyim" dedi.

Bulu, Ateş'in "AK Parti ile ilişkiniz nerede başlıyor?" sorusuna "Ben Boğaziçi'nde doktora yaparken, AK Parti'nin kurulduğu haberleri yayılınca ben de Sarıyer, Boğaziçi Sarıyer'de olduğu için, ben de oraya gittim. Dedim ben bu işin içerisinde yer almak istiyorum dedim. Onlar da sağolsunlar beni kurucu, yönetim kurulu üyesi olarak aldılar." dedi.

"2009'da aktif siyaseti bıraktım" diyen Bulu, Ateş'in kendisine 2015'te AKP'den İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olduğunu hatırlatması üzerine "O yani o şeydi, aday adayı oldum ama yani çok önemli değil, bir kere aday oldum ama seçilmedim." dedi.

2002'de AKP Sarıyer ilçe teşkilatı kurucusu olan Bulu, 2015'te AKP İstanbul Milletvekili Aday Adayı olarak seçimlere katılmıştı.

İntihal iddiaları

Doktora tezi ve sonraki diğer tezlerinde intihal olduğu iddialarının gündeme gelmesi ve ardından tezlere ulaşımı kaldırdığı iddialarına ise Bulu, "Bu tezlerin ilk kısmında literatür yazar ve buradaki her şey alıntıdır. Kaynaklarımı yazmışım. Benim hatam tırnak içine almamış olmak" dedi ve bu kurallarla ilgili çok fazla değişiklikler olduğunu ifade etti.

Üniversitede kendisine yönelik tepkinin "çok az" olduğunu belirten Bulu, "işler yerine oturdukça bunun da azalacağını" söyledi.

Kaynak, Haliç Üniversitesi

'Boğaziçi kendisini fildişi kuleye koymuş'

Bulu ayrıca, "Boğaziçi kendisini fildişi kuleye koymuş, Ankara'da YÖK'te daha fazla yer alması lazım" diye konuştu.

Bulu, dünya çapında üniversiteler sıralamasında şu anda 600'lerde olan Boğaziçi Üniversitesi'ni dört yılda ilk 100'e çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

YÖK'ten açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili bir açıklama yayımlayarak "Üniversitenin başarılı yönetilmesini atanan rektörün o üniversitenin kadrolu elemanı olma şartına bağlamanın, anlamlı bir karşılığı yoktur" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim sistemimizde önemli bir yeri bulunan Boğaziçi Üniversitesine yeni rektör ataması yapılmasından sonra, yazılı ve görsel medya ile iletişim kanallarında yer alan çeşitli değerlendirmeler dolayısıyla aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasına gerek duyulmuştur."

"Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı bir şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto

"Ayrıca akademik çevrelerde gayet iyi bilinmektedir ki ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin başarılı üniversitelerinde de genelde başka üniversitelerden rektör adayı aranmakta ve atanmaktadır. Dolayısıyla bir üniversitenin başarılı bir şekilde yönetilmesini atanan rektörün o üniversitenin kadrolu elemanı olma şartına bağlamanın, akademinin küresel yapısında da anlamlı bir karşılığı ve gerçekliği bulunmamaktadır."

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden akademisyenler dün üniversite kampüsünde yapılan devir-teslim törenini protesto etti.

Törene cübbeleriyle katılan akademisyenler rektörlük binasına arkalarını döndüler. Açıklamanın ardından öğretim üyeleri gösterilerde gözaltına alınan öğrencileri serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Yasa atamalar hakkında ne diyor?

Türkiye'de 1982'de rektörlerin Cumhurbaşkanınca, dekanlarınsa Yükseköğretim Kurulunca seçilip atanması kanunu çıkarılmıştı.

Ancak buna tepki gösteren üniversiteler kendi içlerinde yaptıkları seçimlerle aday listesi oluşturarak YÖK'E sunmaya başladı. Bu sistemin çoğu üniversite tarafından benimsenmesi ardından 1992'de TBMM'den geçen bir kanunla "Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından 6 rektör adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından YÖK kurulunun seçecek, üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı'na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar" kuralı yürürlüğe girdi.

Ancak 29 Ekim 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan 676 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile rektörlük seçimleri kaldırıldı ve yerine 'Devlet üniversitelerinde rektör YÖK kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır' kuralı getirildi.