Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 2 öğrenci hakkında tutuklama talep edildi

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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto gösterileri sonrası gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen 24 kişiden 2'si tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. 22 öğrenci ise serbest bırakıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun aktardığı bilgilere göre, 21 öğrenci adli kontrolle, bir öğrenci de de herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınan 38 kişiden 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 Ocak 2021 günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde üniversiteye rektör atanması ile ilgili basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan 24 kişi ertesi gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

"2911 sayılı kanuna muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlamalarıyla gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Çarşamba günü de protestolarına Kadıköy'de devam etti.

Üniversite kapısı önünde planlanan gösteri, İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş ve Sarıyer'de her tür toplantı ve gösteriyi yasaklama kararı ardından Kadıköy'e taşınmıştı.

Fotoğraf altı yazısı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dün Kadıköy'de gösteri yaptı

'Kayyum rektör istemiyoruz'

Gösteride hem rektör atamasına hem de bazı üniversite öğrencilerinin Pazartesi günkü eylemden sonra gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

Binden fazla kişinin katıldığı eylemde sık sık "Kayyum rektör istemiyoruz" ve "Arkadaşlarımız serbest bırakılsın" sloganları atıldı.