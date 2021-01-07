Erdoğan'ın, Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'e sürpriz ziyareti Cumhur ittifakını genişletme çabası mı?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ardından, yeni yılın ikinci sürpriz ziyaretini; içinden geldiği "milli görüş" çizgisinin önemli isimlerinden, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptı. Ziyarete ilişkin açıklama yapılmazken, Erdoğan'ın bu hamlesi siyasi kulislerde, "Cumhur ittifakını genişletme arayışı" yorumlarına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Asiltük'ü evinde ziyaret ederek bir süre başbaşa görüştü.

Edinilen bilgiye göre görüşme talebi Erdoğan'dan geldi ve Asiltürk görüşmeyi kamuoyuna kapalı olarak planladı.

Cumhurbaşkanlığı ise görüşmeyi kamuoyuna duyururken, fotoğraf da servis edildi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Asiltürk'e Kuran'ı Kerim hediye ettiği öğrenildi. Asiltürk, görüşme sonrası Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

İttifakı genişletme arayışı mı?

Siyasi ittifakların nasıl şekilleneceğinin tartışıldığı dönemde yapılan bu ziyaret, siyasi kulisleri de hareketlendirdi.

Zira, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Asiltürk arasında geçen kasım ayında İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevden alma nedeniyle bir görüş ayrılığı yaşandığı ve iki ismin özellikle "ittifaklar" konusunda görüş ayrılığına düştüğü ifade edilmişti.

Karamollaoğlu, Abdullah Sevim'i il başkanlığından alarak yerine Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı'yı atamıştı.

Sevim, "YİK Başkanı Asiltürk'ün bu görevi kendisine tevdi ettiğini" belirterek, genel merkeze tepki göstermişti. Siyasi kulislerde il başkanlığının yanısıra, "ittifaklar" konusunda da Asiltürk ile Karamollaoğlu arasında görüş ayrılığı olduğu ileri sürülmüştü.

Tüm bu gelişmelerin ardından gerçekleşen Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin bir açıklama yapılmazken, kulislerde Erdoğan'ın ziyareti, "cumhur ittifakını genişletme çabası" yorumlarına neden oldu.

Siyasi kulislerde kendisine muhalif isimler Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ayrı parti kurmalarının ardından Erdoğan'ın, yeni sistemde yüzde 1'lik partiler bile kilit rol oynadığı için "milli görüş"ün desteğini almak için nabız yoklamış olabileceği görüşü de dile getiriliyor.

SP: Genel başkan durduğu yerde duruyor

SP kaynakları, Asiltürk'ün "milli görüş"ü temsil eden bir isim olduğunu ve bu görüşmeleri yapmasından bir rahatsızlık duyulmadığı ifade ederken "Ziyarete ilişkin iki isim arasında bir ters düşme veya görüş ayrılığı gibi yansıtılan durum üzerinden bir çıkarımda bulunmak isteniyor olabilir. Ama akşam oturur birlikte kahvelerini içerler" görüşü dile getiriliyor.

Kaynak, Getty Images

Parti kaynakları, bu tür görüşmelerin partinin şu andaki konumunu etkilemeyeceğini belirterek, "Genel başkanın tutumu belli ve hala durduğu yerde duruyor" yorumunu yapıyor.

İktidar da muhalefet de görüşüyor

Son dönemde siyasi kulislerde, olası seçimlere dönük iktidar ve muhalefet bloğunda ittifakların nasıl şekilleneceği en çok konuşulan konulardan.

Hatta geçen yıl, özellikle muhalefet partileri arasında, başta "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisi olmak üzere ülkenin önemli sorunlarına ilişkin yoğun bir görüşme trafiği de yürütüldü ve bu görüşmeler, olası bir işbirliği veya "seçim ittifakı" konusunda nabız yoklama hamleleri olarak da yorumlandı.