TÜRKSAT 5A uydusu ABD'deki üsten uzaya fırlatıldı

Kaynak, DHA

TÜRKSAT 5A uydusunun, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatıldığı açıklandı.

Türkiye saatiyle 04.28'de yapılacağı planlanan haberleşme uydusunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15'de gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara'da Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle canlı olarak takip etti.

Kaynak, DHA

Anadolu Ajansı fırlatmanın ardından Türksat 5A uydusundan ilk sinyalin alındığını bildirdi.

Uydunun haberleşme alanında önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarına başlanan Türksat 5B uydusunun da Haziran ayında uzaya fırlatılacağını açıkladı.

İstasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek uydu, "31 derece doğu" yörüngesine yerleşerek faaliyetlerine başlayacak.

Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

AA'nın haberine göre Türkiye'nin aktif uydu sayısı, haberleşme uydusu Türksat 5A'nın da fırlatılmasıyla 4 oldu.