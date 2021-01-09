Erdoğan: Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görüyoruz

Kaynak, Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı vidieo konferans görüşmesinde, "AB'nin Türkiye'nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini" ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

"Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini" belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin bazı üyelerinin kaprisleri ve ürettikleri yapay sorunlar nedeniyle 2020 yılının yeterince değerlendirilemediğini, bu durumun sadece ilişkilerin geleceği bakımından değil, geniş ortak coğrafya açısından da sürdürülebilir olmadığını" dile getirdi.

'Dışlayıcı eylem ve söylemlere son verilmeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem için ilk aşamada kullanılacak en önemli aracın 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu belirterek, 2021 yılının göç alanında başlatılacak yeni iş birliği açısından verimli bir ortam sunduğuna" işaret etti.

Kaynak, Getty Images

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması ve üyelik müzakerelerinde adım atılması gerektiğini bildiren" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi, istişare mekanizmalarının yeniden işletilmesi, komşudan öte müzakere sürecindeki aday ülke olan Türkiye'ye yönelik dışlayıcı, ayrımcı eylem ve söylemlere son verilmesi gerektiğini" vurguladı.