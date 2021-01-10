Aleyna Çakır davasının şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanımı suçlamasıyla gözaltına alındı

Kaynak, DHA

Ankara'daki evinde 3 Haziran'da ölü bulunan Aleyna Çakır'a daha önce şiddet uygulayan ve Çakır'ın ailesi tarafından cinayetle suçlanan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alındı.

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, iki kadın ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı.

Ümitcan Uygun hakkında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapılacağı aktarıldı.

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümü ile ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak, DHA

Aleyna Çakır'ın ailesi cinayetle suçluyor

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen, Ankara'da 3 Haziran 2020'de hayatını kaybetti.

Çakır'ın ilk başta intihar ettiği belirtilmiş, ancak erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un daha önce şiddet uyguladığı ve hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'u kızlarını öldürmekle suçluyor.

Aleyna Çakır'ın ailesi, cinayete işaret ettiğini kaydettikleri otopsi raporunun çıkmasının ardından ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programına katılmıştı.