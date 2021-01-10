Ankara'nın Kalecik ilçesinde deprem oldu

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yerel saatle 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde, 12 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Kalecik'e bağlı Eskiköy'de medana gelen depremin büyüklüğünü 4,6; derinliğini ise 6,7 kilometre olarak açıkladı.

Ankara dışında Çankırı, Kırıkkale ve Çorum gibi çevre illerde de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak bir süre sokakta bekledi.

Depremin merkez üssü Kalecik'te bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara merkezli 4,5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklaması yaptı.

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, depremle ilgili açıklamasında "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.