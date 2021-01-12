Covid-19'un çocuklara etkisi: Marmara Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden izlenimler

Koronavirüsün çocukları etkilemediğine dair görüş yaygın olarak paylaşılsa da durum tam olarak böyle değil.

Her ne kadar yetişkinlere göre hastalığa daha az yakalanıyor ve yakalandıklarında daha hafif atlatıyor olsalar da çocuklar salgından etkileniyor.

Türkiye'de enfekte olan çocukların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor, hatta hayatlarını kaybediyor.

Son dönemlerde Covid-19'a bağlı olarak ortaya çıkan MIS-C sendromu da dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de çocukları da etkiliyor.

Bu da çocukları, Covid-19 açısından daha da hassas bir noktaya taşıyor.

BBC Türkçe ekibi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde iki gün geçirdi ve Covid-19'un çocukları nasıl etkilediğini araştırdı.

Ekip, hastanenin hem Covid-19 Çocuk Yataklı Servisi'nde hem de bir bölümü Covid'li hastalara ayrılan Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde görüşmeler yaptı.

Hem uzmanlar hem de hasta yakınları, Covid-19 ve buna paralel olarak MIS-C'ye karşı çocukların korunması için uyarılarda bulunuyor.