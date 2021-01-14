CoronaVac: Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama başlıyor

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verdi. İlk aşıları canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri oldu.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca, Perşembe gününden itibaren sağlık çalışanlarını aşılanmasına başlanacağını duyurdu. Daha sonra Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçen Bakan Koca ile beraberindekiler koronavirüs aşısı oldu.

Koca, "Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi daha önce acil kullanım onayı vermek üzere değerlendirme yapabilmek için faz-3 çalışması ülkemizde devam eden aşının sonuçlarını talep etmiştik. Bugün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu aşıya acil kullanım onayı verdiğini duyurmuştur." dedi.

Koca, herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini söyleyerek "Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Covid-19 aşısı belirlenen sıralamaya göre Perşembe veya Cuma günü uygulanmaya başlayacak" demişti.

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'Aşının başkasında kullanılması mümkün değil'

Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirten Koca, "Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir" diye konuştu:

"Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir. Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizin de aşılanmasını Bilim Kurulu yararlı buldu. Devlet büyüklerinin aşılanması örnek teşkil edecektir."

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Özlü de ilk etapta sağlık çalışanlarının, hemen sonrasında ise 65 yaş üzerindekilerin aşı olacağını hatırlattı:

"Aşıda tedirgin olacak, korkacak, enjeksiyon, iğnenin dışında herhangi bir şey olmadığının altını çizelim. Aşının güvenli olduğunu, güvenlik yönünden herhangi bir sıkıntısı olmadığını, korumasının, etkinliğinin yüksek olduğunu düşündüğümüzde en kısa sürede hepimizin aşılanmasının en doğru yaklaşım olacağına inanıyorum."

Yaygın aşılama nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazıya göre, Covid-19 aşısı aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra tüm kamu, özel ve üniversitelere ait hastanelerde yapılacak.

Genelgede belirtilen sağlık hizmet kuruluşları, CoronaVac aşısı bakanlık depolarından illere doğru dağıtıma çıkmadan önce, çalışma esasları Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "aşı odaları" kurmaya başladı.

Buna göre yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 arasında olan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde ise 15 adet aşı uygulama odası hazırlanıyor.

Bu sayı, hastanenin yatak kapasitesine bağlı olarak 25 aşı odasına kadar çıkabiliyor.

Bakan Koca, vatandaşların aşılanmasında "risk sıralamasının" esas alınacağını ve buna göre hazırlanan aşı takvimiyle toplum bağışıklığının en üst seviyeye çıkarılacağını söylüyor.

Bu stratejiye göre ilk olarak sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanacağı belirtiliyor. İkinci sırada asker, polis, jandarma, adli personel, cezaevinde kalanlar ve çalışanlar, üçüncü sırada ise 65 yaş üzeri vatandaşlar geliyor.

Bu gruplardan sonraki aşı önceliği, vatandaşların yaşına ve kronik rahatsızlığı olup olmadığına göre belirleniyor.

Vatandaşlar, kendisine ne zaman aşı sırası geleceğini e-Nabız veya Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) gibi mecralar üzerinden öğrenecek.

Aşı olmak isteyenlerin hastanelere ya da aile sağlık merkezlerine başvurmadan önce MHRS üzerinden randevu alması gerekecek.

Aşı 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacak.

Türkiye, CoronaVac'a onay veren üçüncü ülke oldu

Çin'in ürettiği aşıya Çin'den başka bir de Endonezya onay vermişti. Endonezya'da yaygın aşılama da Salı günü başladı.

Ancak aşının etkinliğiyle ilgili farklı açıklamalar var.

Brezilya'da yapılan klinik deneylerde Sinovac'ın aşısının yüzde 50,4 oranında etkili olduğu görüldü.

Geçen ay, Türkiye'de yapılan ikinci faz raporlamalarına göre aşının yüzde 91,25 etkili olduğu açıklanmıştı.

Endonezya'da ise bu oran yüzde 65,3 olarak açıklandı.