Erdoğan ve Oktay'la görüşen DSP lideri Aksakal: İttifak konusunda şimdiden kendimizi bağlamıyoruz

Ayşe Sayın

Ankara

Kaynak, DHA

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın, 30 Aralık'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinin ardından Perşembe günü de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi, kulislerde "seçim ittifakı" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, ziyaretin amacının, Erdoğan'a da ilettikleri "hukuk ve ekonomi reformu" konusunda hazırladıkları öneri paketini Oktay'a da sunmak olduğunu söyledi. Aksakal, DSP'li belediyenin sorunlarını da anlatma fırsatı bulduklarını belirtti.

İttifak konusunda ise şimdiden kendilerini bağlamadıklarını belirten Aksakal, bu konudaki kriterlerinin "ülkenin bölünmez bütünlüğü ve anayasanın ilk 3 maddesinin tartışılmazlığı" olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Aksakal, Oktay'la görüşmesinde ittifak konusunun gündeme gelmediğini söyledi. Ekonomi ve hukuk reformu konusunda partisinin hazırladığı öneriyi daha önce siyasi partilere sunduğunu anımsatan Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin de bu kapsamda yapıldığını ifade etti.

Erdoğan'dan "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı" sıfatıyla randevu istediğini belirten Aksakal, "Cumhurbaşkanı Yardımıcısı da eşzamanlı randevu taleplerimiz arasındaydı. Sayın Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı sıfatından ziyade biz aslında AK Parti sıfatıyla randevu talep etmiştik. Hükümet içerisinden de cumhurbaşkanı yardımcısı ve Adalet Bakanı'ndan randevu talep etmiştik o dönem" dedi.

'Görüşmelerimiz ittifak çalışmalarına yönelik değil'

Yoğunluk nedeniyle o dönem görüşmeyi yapamadıklarını ancak daha sonra aranarak randevu verildiğini anlatan Aksakal, "Sonuçta devletin yönetimi içinde olan bir mekanizma. Görüşmede sadece ekonomide ve hukuk reformu çalışmalarını sunmakla kalmadık. Aynı zamanda bizim 4 belediyemiz var, belediyelerimizin çalışmaları konusunda da kendilerine bilgi aktardım. Oraların ihtiyaçlarına ilişkin taleplerini de iletme imkanı bulduk. Yoksa bizim açımızıdan görüşmelerimizin münhasıran ittifak çalışmalarına yönelik bir tarafı yok" dedi.

DSP, 2018 cumhurbaşkanlığı ve 2019 yerel seçimlerinde hiçbir ittfak içinde yer almadı.

Bundan sonra bir ittifak içinde yer alıp almayacaklarına ilişkin sorumuz üzerine ise Aksakal, "ittifak tartışmalarının zamansız olduğunu" söyledi:

"Bu bilinçli olarak iktidar tarafından yaratılmış olabilir veya her an erken seçim muhabbetlerini gündeme getiren parlamentodaki muhalefet tarafından yaratılmış olabilir ama daha önümüzde seçime minimum iki sene var normal koşullarda. Bugünden yarına ne olacağı belli değil. Millet İttifakı içinde yaşananları görüyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın kendi düzleminde yaptığı çalışma veya niyetleri üç aşağı beş yukarı yorumlayabiliyoruz. Üçüncü ittifak yapısı çıkar dördüncü itifak yapısı çıkar. Bunların hiçbirisi belli değil.

"Seçim Yasası veya Siyasi Partiler Yasası'nda yapılacak değişikliklerle farklı boyutlara taşınacağını kabul etmemiz lazım. Şimdi yüzde 10 barajı var diye bu ittifaklar daha bir ön planda oluyor. Yarın seçim barajı kalkı dendiğinde ne olacak mesela? Aşağı çekilse de herhangi baraj olması yine ittifakları zorlayabilir. Sıfırlandığında, her hangi bir parti ittifaka girmez seçime girer, milletvekilini seçtirir.

"Baraj konusu geçerli olduğu müddetçe her siyasi parti mutlaka ittifakla seçime katılma arzusunda olacaktır. Çünkü cumhurbaşkanı yüzde 50+1'le seçiliyor. O nedenle 27 parti kurulmuş 1 yılda. Bunların hepsinin barajı aşmak için kurulduğunu söylemek, siyaseti bilmemek demek."

Kaynak, DHA

'Bağlayıcı konuşmak doğru değil'

Şimdiden kendilerini herhangi bir ittifakla bağlamayacaklarını belirten Aksakal, bu konudaki en önemli kriterlerinin "vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, anayasanın ilk 3 maddesinin tartışılmazlığı" olduğunu söyledi.

Aksakal, "Bugünkü HDP yapısı gibi bir siyasi partiyle, ittifak arayışımızda olmaz, böyle bir teklifin de karşılığı olmaz" dedi.

Bülent Ecevit'in kurduğu DSP'nin genel başkanı olarak ittfak konusunda AKP'ye yönelik bir rezervleri olup olmadığı yönündeki sorumuz üzerine ise Aksakal, "Ak Parti, CHP veya İYİ Parti veya MHP'nin anayasanın ilk 3 maddesine yönelik bir çalışması var mı? Bu manada kategorize etmenin anlamı yok. Bugün HDP ile resmi bir ittifak yapısı veya çalışması içinde olan bir parti mi var, o da yok. Yarın ne olur bilemeyiz, o nedenle şimdiden bağlayıcı konuşmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

DSP olarak seçim barajının sıfırlanmasını, milletvekili transferi 1 yıl süre sınırı getirilmesi Yüksek Seçim Kurulu kararlarının yargı denetimine açılması önerilerininin bulunduğunu belirten Aksakal, mevcut cumhurbşakanlığı hükümet sisteminin revize edilmesi gerektiğine işaret etti.

İkidarın da sistemin işleyişi ile ilgili sıkıntıları olduğunu kaydeden Aksakal, hükümet sistemi ile ilgili çalışma yürüttüklerini ve bunu da tamamladıktan sonra kamuioyuna açıklayacaklarını ifade etti.