Crawley Town: İngiltere'de Leeds United'ı eleyen, sahibi ve yönetimi Türk 4. Lig takımı

Emre Bal

BBC Türkçe

Kaynak, Getty Images

İngiltere'de, Federasyon ve Lig Kupası maçlarında zaman zaman görülen "mucizelere" 10 Ocak'ta bir yenisi eklendi.

Federasyon Kupası üçüncü tur maçında, Londra'nın hemen dışındaki nüfusu 100 binden biraz fazla olan Crawley kentinin takımı Crawley Town, ülkenin önde gelen kulüplerinden, Premier Lig'de mücadele eden Leeds United'la karşılaştı.

6 bin seyirci kapasiteli küçük Broadfield Stadyumu'nda olanlar, Davut ve Golyat'ın hikayesi gibiydi.

Büyük balığın küçük balığı sürekli yediği, taraftarın müşteri olarak görüldüğü endüstrileşen futbolda, oyunun tutkunlarına biraz nefes aldıran bir peri masalı yaşandı.

İngiltere'de, Türkiye'deki karşılığı 4. Lig olan League Two'nun orta sıralarında mücadele Crawley Town, kendisinden tam 62 sıra üstte, Premier Lig'in 12. sırasındaki Leeds United'ı 3-0 yendi.

Crawley'deki bu peri masalını daha da çarpıcı kılan ise Londra doğumlu Kıbrıslı genç oyuncu Nick Tsaroulla'nın 50. dakikada attığı mükemmel goldü.

Çünkü Tsaroulla 4 yıl önce Tottenham'ın altyapısındayken bir trafik kazası geçirmiş ve artık futbol oynayamayacağına karar verildiği için, kulüp tarafından serbest bırakılmıştı.

Crawley Town 1 sterlinlik sembolik bir ücretle alıcı ararken, kulübün 125 yıllık tarihindeki en büyük galibiyetine giden yoldaki taşları döşeyenler ise Kayseri Erciyesspor'ın eski başkanı Ziya Eren ve takımın yönetimine getirdiği Erdem Konyar, Selim Gaygusuz ve Nuhkan Ruzgar.

Kaynak, Crawley Town FC Fotoğraf altı yazısı, Ziya Eren: Herkes kendi şirketlerinde kâr etme amacıyla mücadele eder. Biz de gençlere yatırım yaparak, bu şekilde hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz.

Kayseri'den Crawley'ye giden yol

Peki, futbol dünyasında Kayseri Erciyesspor'daki yöneticiliği ve başkanlığıyla tanınan bir iş adamı neden İngiltere'de alt liglerde mücadele eden bir takım satın aldı?

Ziya Eren, kararının nedenlerini BBC Türkçe'ye anlattı:

"Türkiye'deki şartların gittikçe kötüye gitmesi, yani futbol dünyasının beklentilerin ötesine geçmesinden sonra kulüp başkanlığını bıraktım ve yurtdışında takım arayışına geçtim. Hedefimizde öncelikle İngiltere yoktu. Belçika, Slovakya, Slovenya tarzı ülkeler varken, önümüze böyle bir opsiyon çıkınca bunu değerlendirdik."

Kayseri Erciyesspor Başkanı olduğu dönemde Yasin Öztekin'i 450 bin Euro'ya alıp, 2,5 milyon Euro'ya Galatasaray'a satmasıyla hatırlanan Ziya Eren'in önüne Crawley Town seçeneğini çıkaran ise o dönem oyuncu menajerliği yapan Crawley Town Başkan Vekili ve Sportif Direktörü Erdem Konyar.

Londra'da doğup büyüyen bir Kıbrıs Türkü olan Konyar, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Emmanuel Emenike de dahil, 15 kadar Süper Lig seviyesinde futbolcunun menajerliğini yapmış bir isim.

Görüşlerini aldığımız Konyar, "Menajerliğe devam ederken başkanla da tanıştım Türkiye'de. Onunla da işim oldu. Bir gün Kıbrıs'ta beraberken 'İngiltere'de bir kulüp var. Bir proje var, düşünür müsün, ilgilenir misin?' dedim. 'İlgilenirim' dedi. 'Tamam başkan' dedim, o zaman bu kulübü bulduk. Projeyi çizdik ve beraber yola çıktık" diyor.

Ziya Eren, yaklaşık 6 yıldır devam eden Crawley Town serüveninde kurumsallaşmayı ve kendi kendine yeten bir kulübe dönüşmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Kaynak, Crawley Town FC

"Kulübün yaşatılabilmesi için çok ciddi sportif faaliyetlerde bulunduk. Kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar yaptık. Sadece İngiltere Futbol Federasyonu'nun aktardığı kaynakla ya da seyirci gelirleriyle yetinmek istemiyoruz. Futbolun da bir fabrika tarzında çalışmasını ve Crawley Town'un kendisine bir şeyler katan bir kulübe dönüşmesini istiyoruz" diyen Eren şöyle devam ediyor:

"Biz kendi şirketlerimizi nasıl yönetiyorsak, bu Crawley Town kulübünü de bir şirket olarak gördük ve değerlendirmeye aldık. Herkes kendi şirketlerinde kâr etme amacıyla mücadele eder. Biz de gençlere yatırım yaparak, bu şekilde hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz."

'Futbolcu fabrikası'

Leeds United zaferinin takımın tanınırlığı açısından büyük bir şans olduğunu vurgulayan Ziya Eren, "Oyuncularımız bir şekilde vitrine çıkmış oldu. Bunun hemen yansımalarını görmeye başladık. Çok ciddi bir transferimiz gerçekleşiyor. Çok yakında duyulur. Bugüne kadar İngiltere alt ligleri içerisinde en güzel ilk 5 transfer içinde diyebiliriz rakamsal olarak" diyor.

Erdem Konyar da "Burası bir futbolcu fabrikası. Bizim en büyük amacımız burada beş yılda bir futbolcu fabrikası kurmak. Onu yavaş yavaş kuruyoruz" diye ekliyor.

Kaynak, Crawley Town FC Fotoğraf altı yazısı, Crawley Town Menajeri Jon Yems ve Sportif Direktör Erdem Konyar

Crawley Town Menajeri John Yems, Leeds United zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu oyuncuların, kendilerini serbest bırakan kulüplere kanıtlayacakları çok şey var ve biz gerçekten iyi bir takıma karşı ne yapabileceğimizi gösterdik" demişti.

'İkinci şanslar kulübü'

Ziya Eren de Yems için "Gerçek bir futbol adamı olduğu için, gerçek değerleri görebiliyor ve başka kulüplerde şans bulamayan oyunculara şans veriyor. İnandığı, güvendiği, futbol bilgisini kullanıyor orada, birleştiriyor ve ortaya çok güzel bir nüve çıkıyor" diyor ve altyapıya önem vererek bu yolda ilerlemeyi düşündüklerini anlatıyor.

Erdem Konyar da kulüpte futbolcu fabrikası felsefesini yerleştirmeyi amaçladıklarını anlatıyor:

"11'imize bakarsak gol atan çocuk bırakılmıştı kulübünden. Orta sahadaki 8 numara 1,5 yıl evvel 5.ligden düşen bir takımda bulunuyordu. Biz aldık, şimdi banko oynuyor. Max Watters, Bizde 19 maçta 16 gol atan çocuk bu sezon 6. Lig'de deneniyordu, biz orada görüp aldık. Bu felsefe çok önemli."

Kaynak, Getty Images

Bournemouth maçından da umutlular

Crawley Town, Federasyon Kupası'nda dördüncü turda 23 Ocak'ta Bournemouth'la karşılaşacak. Eren de, Konyar da turdan umutlu.

Eren, "Herkes maça birer puanla başlıyor. 0-0 başlıyor maç. Ben o elimdeki bir puanı üç puana çıkartmanın derdindeyim. Bu maçla ilgili de inancım tam. Kim maçı kaybetmek için sahaya çıkar ki?" diye konuşuyor.