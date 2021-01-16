MHP'li Yalçın, Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı için konuştu: 'Bu hareketin delisi çoktur, talimat dinlemezler'

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın dün Ankara'da evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramasının ardından, gözler birkaç gün önce Özdağ ile polemik yaşayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a çevrildi. MHP'li Yalçın olayla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulunan Yalçın, "Selçuk Özdağ'ı ben Keçiören'den tanırım, cemaziyelevvelini bilirim. Kendisini hiç sevmem. Bunu da gizlemem, açık açık söylerim. Bu saldırılarla benim hiçbir ilgim ve bilgim yok ve olması mümkün değil" diye konuştu.

Selçuk Özdağ'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerini hatırlatan Yalçın, "Son olarak gereksiz yere Sayın Bahçeli'ye saldırdı. Bu saldırısı çok ağırıma gitti. Ben de o nedenle kendisine cevap verdim. Benim üslubum çok ağırdır doğru ama durduk yere kimseye sataşmam. Üstelik sözlü polemik ile bu saldırının ne ilgisi var? Saldırı yapacak insan önceden böyle önden sözlerle yüklenir mi?" sözleriyle kendisini savundu.

'Bu hareketin delisi çoktur'

"Bu saldırılarla benim ilgim ve bilgim yok ve olması mümkün değil" diyen Yalçın, saldırının muhtemel nedeni olarak ise şu açıklamayı yaptı:

"Bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler... Bakın biz 80 öncesinin içinden geldik. Saldırı, şiddet bunları bizzat yaşamış ve çok acılar çekmiş insanlarız. Şiddet kesinlikle yanlış ve gayrimeşru bir yöntem. Bırakın böyle bir saldırının arkasında olmayı tamamen bu saldırının karşısındayım. Biz kalemle ve dil ile mücadele ederiz. Şiddetle bizim işimiz olamaz. Ülkücü gençler artık sokaklarda değiller. O durum 80 öncesinde kaldı. Ülkü ocakları kültür ve irfan ocakları oldu."

'Bir akıllı bin delinin hakkından gelir'

Saldırıya uğrayan Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ, MHP'li Yalçın'ın bu sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi.

Özdağ, "Camdan evlerde, sırça köşklerde oturanlar başkasının evine taş atarken 'delilerine' çok güvenmesinler. Zira bir akıllı bin delinin hakkından gelir" dedi.

Davutoğlu: Terör Ankara'da, failler nerede?

Dün saldırıyı 'siyasi terör' olarak niteleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir açıklama daha yaparak, Selçuk Özdağ'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Özdağ'ın ameliyatının başarıyla sonuçlandığını belirten Davutoğlu, "24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede? Azmettirenler nerede? Failler bulunup ortaya çıkarılana kadar soracağım: Terör Ankara'da, failler nerede?" dedi.

Neler yaşandı?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a Ankara'da evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlenmiş, Özdağ saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede KRT TV'ye konuşan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek saldırının faillerinin bulunmasını istedi.

Kaynak, DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sorular sorduğunu ve MHP'lilerin hakaretlerine maruz kaldığını söyleyen Özdağ şunları söyledi:

"Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu... Doğru hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmaktan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek, ateş etmesek belki de ölmüştüm."

Ankara Valiliği ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Öte yandan, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na da Ankara'da saldırı düzenlendi. Uğuroğlu, arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Emniyette ifade veren Uğuroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi'nden kınama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıyı kınadı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saldırının faillerinin derhal bulunması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırıyı kınadı. Akşener, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu derhal görevini yerine getirmeye davet ediyorum" dedi.