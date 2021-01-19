Umut Vakfı 'Türkiye’deki silahlı şiddetin haritasını' çıkardı: 2020'de 2040 kişi yaşamını yitirdi

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, Getty Images

Bireysel silahlanmaya karşı çalışmalar yürüten Umut Vakfı, 2020 yılında yaşanan silahlı şiddet olaylarının haritasını çıkardı.

Vakfın çalışmasına göre Türkiye'de silahlı şiddet olayları pandemi koşullarına karşı durmadı. Toplam 3 bin 862 şiddet olayının gerçekleştiği 2020'de, 2 bin 40 kişi yaşamını yitirdi. Şiddet olaylarının yüzde 85'i ise ateşli silahlarla gerçekleştirildi.

Vakfın 2020 raporuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle, büyük ölçüde evlere kapanılmasına karşın, şiddet hız kesmediği gibi, arttı. 2019'da toplam 3 bin 623 şiddet olayı gerçekleşmiş ve 2 bin 211 kişi yaşamını yitirmişti.

Son 5 yılda yüzde 69 arttı

Rapora göre Türkiye genelinde yaşanan 3 bin 862 şiddet olayının yüzde 85'ine denk gelen 3 bin 128'i, tabanca ve tüfek gibi ateşli silahlarla gerçekleştirildi, 554'ünde ise kesici/delici alet kullanıldı.

2 bin 40 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 688 kişi de yaralandı.

Vakfın 2015 yılından bu yana hazırladığı raporlar dikkate alındığında son 5 yılda silahlı şiddet olayları yüzde 69 arttı.

Son 5 yıl itibariyle İç Anadolu'da ise bu oran yüzde 90'a kadar yükselirken, bunu yüzde 75 ile Marmara, yüzde 71 ile de Ege bölgesi izledi.

Kaynak, Umut Vakfı

İstanbul ilk sırada

Rapora göre 2020'de Marmara bölgesi 958 olayla ilk sırada yer alırken, il bazında İstanbul başı çekti.

İstanbul'da 441 şiddet olayı yaşanırken, bu ili 153 olayla Bursa, 123 olayla Kocaeli izledi . Yalova'da ise sadece 3 olay yaşandı.

İç Anadolu bölgesinde, 539 şiddet olayı kamuoyuna yansırken, 139 olayla Konya ilk sırada yer aldı, başkent Ankara ise 119 olayla ikinci sırada yer aldı. Bölgenin en sakin ili ise Yozgat oldu ve 1 yıl içinde 4 şiddet olayı yaşandı.

Ege bölgesinde 173 olayla İzmir ilk sırada yer alırken, Akdeniz bölgesinde 513 silahlı şiddet olayı yaşandı ve Adana, 182 olayla başı çekti.

Bu ili 137 şiddet olayıyla Antalya izledi. Rapora göre Kahramanmaraş, 61, Mersin 53, Hatay 27 şiddet olayıyla şiddet olaylarının bir önceki yıla göre arttığı iller oldu.

Kaynak, Umut Vakfı

En sakin şehir: Artvin

Şiddet haritasına göre Karadeniz bölgesinde Samsun 187 şiddet olayıyla ilk sırada yer alırken, Ordu, Çorum, Zonguldak 'ta önceki yıllara göre şiddet olaylarında artış yaşandı.

Türkiye'nin en "sakin" şehri Artvin oldu. 2020'de Artvin'de sadece silahlı şiddet olayı kamuoyuna yansıdı.

'Güneydoğu'da mağdur arttı'

Raporda, Güneydoğu Anadolu için ise "bölgede kavgalar bazen meydan savaşına döndüğü için her ne kadar olay sayısı az gibi görünse de olaylarda mağdur sayısında artış dikkat çekici" değerlendirmesine yer verildi.

433 olayın meydana geldiği bölgede 261 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kısmı ağır 668 kişinin de hastanelere kaldırıldığı belirtilerek, "Yaralılardan ne kadarı kurtuldu, ne kadarı vefat etti bilgi sahibi olmamız mümkün değil" denildi.

Bölgede 55'i ölümlü olmak üzere 99 olayla Diyarbakır, en fazla silahlı şiddet olayının yaşandığı il olurken, bu ili Şanlıurfa ve Gaziantep izledi.

Son 1 yılda 214 olayın yaşandığı Doğu Anadolu'da ise Malatya 87 olayla başı çekersen, Bingöl, 2 silahlı şiddet olayıyla son sırada yer aldı.

Kaynak, Umut Vakfı

'Bireysel silahlanmaya yasal düzenleme' çağrısı

Raporda, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarına karşın şiddet olaylarının durmadığı, silahlı şiddetin arttığı ifade edilerek, yetkililere "bireysel silahlanmayı önleyin" çağrısı yapıldı: