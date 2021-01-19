Aşı: Covid aşısında hangi gruplara ne zaman sıra gelecek, öncelik durumu nasıl sorgulanıyor?

Aşı uygulaması

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Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı.

İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı.

Halen birinci aşamanın ikinci adımına geçilmiş durumda.

Huzurevleri ve bakımevlerindeki kişilere Covid-19 aşısı uygulaması başladı.

Hangi gruplara, ne zaman aşı yapılacak?

1. AŞAMA: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var.

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Haberin sonu

1. Aşama'nın C grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireyler, yaş aralığına göre sıralanacak. 85 yaş üstü kişilerden başlayan sıralama, beşer yaş arayla genişleyecek ve son olarak 65-69 yaş arasındaki bireylerle 1. Aşama sona erecek.

2. AŞAMA: 2. Aşama'da öncelikli sektörler ile 50-64 yaş aralığında bireylerin aşılanmasına başlanacak.

Öncelikli sektörler arasında, gıda sektörü, eğitim sektörü ve taşımacılık da bulunuyor. Dolayısıyla öğretmenlerin ve marketlerde çalışanların aşılanmasının bu aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.

3. AŞAMA: 3. Aşama'da, yaş aralığından bağımsız olarak kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacak. 18 yaş üstü bireylerin tamamına da 3. Aşama'nın B grubunda aşı yapılacak.

4. AŞAMA: 4. Aşama'da ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlara aşı yapılacak.

Adım adım aşı randevusu

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Nasıl aşı olurum?" rehberine göre, Covid-19 aşısını olmak için ilk olarak e-Nabız hesabına giriş yapmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Burada "Covid-19 Aşı Durumu" menüsüne tıklandığında, aşı öncelik durumu görülebiliyor.

Mobil uygulama kullanmayan veya internete sahip olmayan kişilerin kısa mesaj (SMS) yöntemiyle de aşı öncelik durumu sorgulanabiliyor. Aralarında boşluk bırakarak, "AŞI", T.C. Kimlik Numarası ve kişinin kimlik seri numarasının son 4 hanesini 2023'e SMS olarak göndermek gerekiyor.

Kaynak, Sağlık Bakanlığı

Öncelikli gruplar arasında yer alanların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasıyla randevu alması gerekiyor.

MHRS ile hem aile hekiminden, hem de kamu, özel ve üniversite hastanelerinden aşı randevusu alınabiliyor.

Randevu bilgileri kısa mesaj (SMS) ile kişinin cep telefonuna gönderiliyor.

Sağlık Bakanlığı, aşı uygulama noktalarında kalabalık oluşmaması için, randevu saatinden 15 dakika önce gidilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor ve maske kullanımına dikkat etmek konusunda uyarıyor.

Aşının ikinci dozu için randevu, aşıyı uygulayan sağlık biriminden ya da yine MHRS üzerinden alınabiliyor.

Kaynak, Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,

Aşının ikinci dozu için randevu, ilk dozun uygulandığı sağlık biriminden alınabiliyor.

Aşı uygulama rehberi

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı "aşı uygulama rehberi" yayımladı ve aşı uygulamasının bazı detaylarını paylaştı.

Rehberde yer alan bilgiler şöyle:

  • Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.
  • İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.
  • 38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.

'10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak'

  • İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.
  • Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.
  • Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.

Hamilelere 'ilk 3 ayda uygulanmaması' tercih edilecek

  • Covid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.

Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek

  • Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.
  • Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.
  • 6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.

Yan etkilerle karşılaşanlar ne yapabilir?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik yaklaşımlar ise şöyle sıralanıyor:

  • Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kol yüksekte olacak şekilde pozisyon vermek ve soğuk uygulama yapmak gerekiyor. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalı.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

  • Yorgunluk

İstirahat etmek ve yeterli düzeyde sıvı almak gerekiyor.

  • Hafif ateş, titreme

İstirahat etmek, yeterli sıvı almak gerekiyor ve parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

  • Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

  • Kas/eklem ağrısı

İstirahat etmek, yeterli düzeyde sıvı almak gerekiyor. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

  • Kusma, ishal

Beslenme ishal diyetine uygun olarak düzenlenebilir. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olduğunda sağlık kuruluşuna başvurmak tavsiye ediliyor.

Dünyada aşı programları

Türkiye, Çin'den gelen aşının tedariğinde yaşanan gecikme ve onay sürecinin beklenmesi nedeniyle aşı uygulamasına İngiltere, ABD ve Avrupa'dan daha geç başladı. Öte yandan, kısa sürede hızlanan aşı programıyla beş gün içerisinde 1 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Dünyada nüfusunu aşılama oranı en yüksek ülke İsrail. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD izliyor.

Veri detayı

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*100.000 kişi başına düşen ölüm sayısı

ABD 395.748 121,0 23.839.660
Brezilya 209.847 100,2 8.488.099
Hindistan 152.419 11,3 10.571.773
Meksika 140.704 111,5 1.641.428
Büyük Britanya 89.261 132,9 3.395.959
İtalya 82.177 135,5 2.381.277
Fransa 70.283 108,1 2.910.989
Rusya 64.601 44,3 3.530.379
İran 56.803 69,4 1.330.411
İspanya 53.314 114,2 2.252.164
Kolombiya 48.631 97,9 1.908.413
Almanya 46.901 56,4 2.050.129
Arjantin 45.407 102,4 1.799.243
Peru 38.770 121,2 1.060.567
Güney Afrika 37.105 64,2 1.337.926
Polonya 33.355 88,0 1.435.582
Endonezya 25.987 9,7 907.929
Türkiye 23.997 29,1 2.387.101
Ukrayna 21.834 49,3 1.201.546
Belçika 20.435 178,0 678.839
Kanada 18.024 48,6 713.181
Şili 17.477 93,3 669.832
Romanya 17.221 88,3 693.644
Çek Cumhuriyeti 14.449 135,5 891.852
Ekvador 14.319 83,8 231.482
Hollanda 13.009 76,3 912.750
Irak 12.944 33,7 608.232
Macaristan 11.341 116,8 351.828
Pakistan 10.997 5,2 521.211
İsveç 10.323 103,5 523.486
Filipinler 9.895 9,3 500.577
Bolivya 9.636 84,9 187.183
Portekiz 8.861 86,4 549.801
İsviçre 8.682 101,8 495.228
Mısır 8.583 8,7 156.397
Bulgaristan 8.483 120,3 211.813
Fas 7.942 22,0 459.671
Bangladeş 7.906 4,9 527.632
Avusturya 7.082 79,7 393.778
Suudi Arabistan 6.323 18,8 364.929
Tunus 5.692 49,2 180.090
Yunanistan 5.469 52,0 148.607
Guatemala 5.254 30,5 148.888
Çin 4.797 0,3 97.939
Panama 4.787 114,6 298.019
Hırvatistan 4.616 111,1 224.954
Bosna-Hersek 4.411 132,7 117.011
Japonya 4.306 3,4 330.978
Ürdün 4.145 41,6 314.514
İsrail 4.005 47,8 551.689
Sırbistan 3.750 53,7 372.533
Slovakya 3.474 63,7 223.325
Honduras 3.354 35,0 134.111
Moldova 3.250 80,2 152.854
Slovenya 3.180 153,0 149.125
Azerbaycan 3.009 30,2 227.273
Ermenistan 2.998 101,6 164.676
Gürcistan 2.958 73,9 247.915
Birmanya 2.955 5,5 134.318
Kazakistan 2.889 15,8 215.947
Cezayir 2.836 6,7 103.833
Kuzey Makedonya 2.702 129,7 88.938
İrlanda 2.608 54,1 172.726
Paraguay 2.505 36,0 122.160
Litvanya 2.445 87,3 167.516
Dominik Cumhuriyeti 2.437 22,9 193.118
Kostarika 2.416 48,3 184.187
Afganistan 2.339 6,3 53.984
Etiyopya 2.030 1,9 131.195
Nepal 1.959 7,0 267.322
Lübnan 1.906 27,8 252.812
Danimarka 1.775 30,9 189.088
Kenya 1.731 3,4 99.162
Filistin toprakları 1.718 35,3 152.031
Libya 1.665 24,9 109.088
Sudan 1.603 3,8 26.279
Belarus 1.582 16,7 225.461
Uman 1.512 31,3 131.790
El Salvador 1.498 23,3 50.784
Nijerya 1.435 0,7 110.387
Kosova 1.410 76,4 55.851
Kırgızistan 1.387 22,0 83.178
Arnavutluk 1.277 44,3 67.690
Güney Kore 1.264 2,5 72.729
Venezuela 1.106 3,8 119.803
Letonya 978 50,7 55.664
Kuveyt 947 22,9 157.777
Avustralya 909 3,7 28.721
Suriye 832 4,9 13.036
Birleşik Arap Emirlikleri 745 7,7 253.261
Karadağ 745 118,7 55.493
Zimbabve 713 4,9 27.203
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 631 0,8 20.908
Özbekistan 619 1,9 78.036
Finlandiya 618 11,2 40.337
Yemen 612 2,1 2.112
Malezya 601 1,9 158.434
Lüksemburg 549 90,9 48.630
Zambia 546 3,1 37.605
Norveç 517 9,7 58.651
Senegal 515 3,2 23.028
Kamerun 455 1,8 28.010
Angola 436 1,4 18.875
Moritanya 402 9,1 16.039
Esvatini 376 33,1 12.944
Bahreyn 360 22,9 97.607
Gana 346 1,2 57.714
Estonya 325 24,6 37.079
Jamaika 324 11,0 14.161
Malavi 314 1,7 12.470
Uruguay 311 9,0 32.378
Mali 310 1,6 7.839
Uganda 304 0,7 38.085
Namibya 285 11,6 30.363
Belize 281 73,4 11.580
Madagskar 273 1,0 18.301
Sri Lanka 264 1,2 53.062
Katar 246 8,8 147.277
Mozambik 241 0,8 26.551
Haiti 240 2,2 10.781
Malta 239 54,4 15.588
Bahamalar 175 45,4 8.032
Kıbrıs 170 14,3 28.968
Küba 170 1,5 18.151
Guyana 170 21,8 6.908
Nikaragua 167 2,6 6.152
Guadelup 156 39,0 8.834
Ruanda 142 1,2 11.032
Fildişi Sahili 141 0,6 25.241
Surinam 141 24,5 7.527
Nijer 140 0,6 4.156
Trinidad ve Tobago 132 9,5 7.393
Somali 130 0,9 4.744
Gambiya 127 5,6 3.910
Fransız Polinezyası 126 45,4 17.635
Cape Verde 119 21,9 12.993
Kongo 114 2,2 7.709
Çad 111 0,7 2.895
Burkina Faso 102 0,5 9.188
Lesotho 93 4,4 6.371
Andorra 91 118,2 9.083
Tacikistan 90 1,0 13.308
Ekvator Ginesi 86 6,6 5.356
Liberya 84 1,7 1.887
Gine 81 0,7 14.114
Channel Adaları 78 45,7 3.363
Sierra Leone 77 1,0 3.006
Fransız Guyanası 75 26,5 14.975
Togo 73 0,9 4.302
Botsvana 71 3,1 17.365
Tayland 70 0,1 12.423
Gabon 66 3,1 9.899
San Marino 65 192,4 2.778
Orta Afrika Cumhuriyeti 63 1,4 4.973
Güney Sudan 63 0,6 3.693
Cibuti 61 6,4 5.905
Mayotte 58 22,3 6.611
Aruba 52 49,1 6.435
Maldivler 49 9,5 14.513
Liechtenstein 49 129,2 2.389
Benin 46 0,4 3.413
Reunion Adası 45 5,1 9.443
Gine-Bissau 45 2,4 2.509
Comor Adaları 45 5,4 1.592
Martinik 43 11,4 6.227
Cebelitarık 43 127,5 3.670
Vietnam 35 0,0 1.537
Singapur 29 0,5 59.113
İzlanda 29 8,6 5.956
Saint Martin (Fransız bölgesi) 27 72,5 1.656
Yeni Zelanda 25 0,5 2.262
Man Adası 25 29,7 428
Tanzanya 21 0,0 509
Curaçao 19 11,7 4.514
Sao Tome ve Principe 17 8,1 1.142
Diamond Princess yolcu gemisi 13 712
Bermuda 12 19,1 670
Mauritius 10 0,8 547
Papua Yeni Gine 9 0,1 834
Santa Lucia 8 4,4 611
Monaco 7 18,1 1.205
Barbados 7 2,4 1.095
Tayvan 7 0,0 855
Eritre 6 0,2 1.877
Turks ve Caicos Adaları 6 15,9 1.102
Antigua ve Barbuda 6 6,2 189
Brunei Sultanlığı 3 0,7 174
Moğolistan 2 0,1 1.526
Burundi 2 0,0 1.236
Seyşel Adaları 2 2,1 705
Cayman Adaları 2 3,1 374
Fiji 2 0,2 55
MS Zaandam yolcu gemisi 2 9
Bhutan 1 0,1 842
Faroe Adaları 1 2,1 649
St Vincent ve Granada 1 0,9 478
Saint Barthélemy adası 1 10,2 251
Granada 1 0,9 139
İngiliz Virgin Adaları 1 3,4 114
Montserrat 1 20,0 13
Kamboçya 0 0,0 439
Dominik 0 0,0 110
Doğu Timor 0 0,0 52
Yeni Kaledonya 0 0,0 44
Laos 0 0,0 41
Saint Kitts ve Nevis 0 0,0 34
Falkland Adaları 0 0,0 32
Grönland 0 0,0 30
Vatikan 0 0,0 27
Solomon Adaları 0 0,0 17
Saint Pierre ve Mikuelon 0 0,0 16
Anguilla 0 0,0 15
Marshall Adaları 0 0,0 4
Samoa 0 0,0 2
Vanuatu 0 0,0 1

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Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.

** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.

Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer

Son güncelleme: 18 Ocak 2021 11:42 GMT+3