Aşı: Covid aşısında hangi gruplara ne zaman sıra gelecek, öncelik durumu nasıl sorgulanıyor?
Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı.
İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı.
Halen birinci aşamanın ikinci adımına geçilmiş durumda.
Huzurevleri ve bakımevlerindeki kişilere Covid-19 aşısı uygulaması başladı.
Hangi gruplara, ne zaman aşı yapılacak?
1. AŞAMA: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var.
Haberin sonu
1. Aşama'nın C grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireyler, yaş aralığına göre sıralanacak. 85 yaş üstü kişilerden başlayan sıralama, beşer yaş arayla genişleyecek ve son olarak 65-69 yaş arasındaki bireylerle 1. Aşama sona erecek.
2. AŞAMA: 2. Aşama'da öncelikli sektörler ile 50-64 yaş aralığında bireylerin aşılanmasına başlanacak.
Öncelikli sektörler arasında, gıda sektörü, eğitim sektörü ve taşımacılık da bulunuyor. Dolayısıyla öğretmenlerin ve marketlerde çalışanların aşılanmasının bu aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.
3. AŞAMA: 3. Aşama'da, yaş aralığından bağımsız olarak kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacak. 18 yaş üstü bireylerin tamamına da 3. Aşama'nın B grubunda aşı yapılacak.
4. AŞAMA: 4. Aşama'da ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlara aşı yapılacak.
Adım adım aşı randevusu
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Nasıl aşı olurum?" rehberine göre, Covid-19 aşısını olmak için ilk olarak e-Nabız hesabına giriş yapmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.
Burada "Covid-19 Aşı Durumu" menüsüne tıklandığında, aşı öncelik durumu görülebiliyor.
Mobil uygulama kullanmayan veya internete sahip olmayan kişilerin kısa mesaj (SMS) yöntemiyle de aşı öncelik durumu sorgulanabiliyor. Aralarında boşluk bırakarak, "AŞI", T.C. Kimlik Numarası ve kişinin kimlik seri numarasının son 4 hanesini 2023'e SMS olarak göndermek gerekiyor.
Öncelikli gruplar arasında yer alanların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasıyla randevu alması gerekiyor.
MHRS ile hem aile hekiminden, hem de kamu, özel ve üniversite hastanelerinden aşı randevusu alınabiliyor.
Randevu bilgileri kısa mesaj (SMS) ile kişinin cep telefonuna gönderiliyor.
Sağlık Bakanlığı, aşı uygulama noktalarında kalabalık oluşmaması için, randevu saatinden 15 dakika önce gidilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor ve maske kullanımına dikkat etmek konusunda uyarıyor.
Aşının ikinci dozu için randevu, aşıyı uygulayan sağlık biriminden ya da yine MHRS üzerinden alınabiliyor.
Aşı uygulama rehberi
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı "aşı uygulama rehberi" yayımladı ve aşı uygulamasının bazı detaylarını paylaştı.
Rehberde yer alan bilgiler şöyle:
- Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.
- İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.
- 38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.
'10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak'
- İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.
- Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.
- Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.
Hamilelere 'ilk 3 ayda uygulanmaması' tercih edilecek
- Covid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.
Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek
- Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.
- Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.
- 6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.
Yan etkilerle karşılaşanlar ne yapabilir?
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik yaklaşımlar ise şöyle sıralanıyor:
- Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
Aşı uygulanan kol yüksekte olacak şekilde pozisyon vermek ve soğuk uygulama yapmak gerekiyor. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalı.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
- Yorgunluk
İstirahat etmek ve yeterli düzeyde sıvı almak gerekiyor.
- Hafif ateş, titreme
İstirahat etmek, yeterli sıvı almak gerekiyor ve parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
- Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
- Kas/eklem ağrısı
İstirahat etmek, yeterli düzeyde sıvı almak gerekiyor. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
- Kusma, ishal
Beslenme ishal diyetine uygun olarak düzenlenebilir. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olduğunda sağlık kuruluşuna başvurmak tavsiye ediliyor.
Dünyada aşı programları
Türkiye, Çin'den gelen aşının tedariğinde yaşanan gecikme ve onay sürecinin beklenmesi nedeniyle aşı uygulamasına İngiltere, ABD ve Avrupa'dan daha geç başladı. Öte yandan, kısa sürede hızlanan aşı programıyla beş gün içerisinde 1 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.
Dünyada nüfusunu aşılama oranı en yüksek ülke İsrail. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD izliyor.
Veri detayı
*100.000 kişi başına düşen ölüm sayısı
|ABD
|395.748
|121,0
|23.839.660
|Brezilya
|209.847
|100,2
|8.488.099
|Hindistan
|152.419
|11,3
|10.571.773
|Meksika
|140.704
|111,5
|1.641.428
|Büyük Britanya
|89.261
|132,9
|3.395.959
|İtalya
|82.177
|135,5
|2.381.277
|Fransa
|70.283
|108,1
|2.910.989
|Rusya
|64.601
|44,3
|3.530.379
|İran
|56.803
|69,4
|1.330.411
|İspanya
|53.314
|114,2
|2.252.164
|Kolombiya
|48.631
|97,9
|1.908.413
|Almanya
|46.901
|56,4
|2.050.129
|Arjantin
|45.407
|102,4
|1.799.243
|Peru
|38.770
|121,2
|1.060.567
|Güney Afrika
|37.105
|64,2
|1.337.926
|Polonya
|33.355
|88,0
|1.435.582
|Endonezya
|25.987
|9,7
|907.929
|Türkiye
|23.997
|29,1
|2.387.101
|Ukrayna
|21.834
|49,3
|1.201.546
|Belçika
|20.435
|178,0
|678.839
|Kanada
|18.024
|48,6
|713.181
|Şili
|17.477
|93,3
|669.832
|Romanya
|17.221
|88,3
|693.644
|Çek Cumhuriyeti
|14.449
|135,5
|891.852
|Ekvador
|14.319
|83,8
|231.482
|Hollanda
|13.009
|76,3
|912.750
|Irak
|12.944
|33,7
|608.232
|Macaristan
|11.341
|116,8
|351.828
|Pakistan
|10.997
|5,2
|521.211
|İsveç
|10.323
|103,5
|523.486
|Filipinler
|9.895
|9,3
|500.577
|Bolivya
|9.636
|84,9
|187.183
|Portekiz
|8.861
|86,4
|549.801
|İsviçre
|8.682
|101,8
|495.228
|Mısır
|8.583
|8,7
|156.397
|Bulgaristan
|8.483
|120,3
|211.813
|Fas
|7.942
|22,0
|459.671
|Bangladeş
|7.906
|4,9
|527.632
|Avusturya
|7.082
|79,7
|393.778
|Suudi Arabistan
|6.323
|18,8
|364.929
|Tunus
|5.692
|49,2
|180.090
|Yunanistan
|5.469
|52,0
|148.607
|Guatemala
|5.254
|30,5
|148.888
|Çin
|4.797
|0,3
|97.939
|Panama
|4.787
|114,6
|298.019
|Hırvatistan
|4.616
|111,1
|224.954
|Bosna-Hersek
|4.411
|132,7
|117.011
|Japonya
|4.306
|3,4
|330.978
|Ürdün
|4.145
|41,6
|314.514
|İsrail
|4.005
|47,8
|551.689
|Sırbistan
|3.750
|53,7
|372.533
|Slovakya
|3.474
|63,7
|223.325
|Honduras
|3.354
|35,0
|134.111
|Moldova
|3.250
|80,2
|152.854
|Slovenya
|3.180
|153,0
|149.125
|Azerbaycan
|3.009
|30,2
|227.273
|Ermenistan
|2.998
|101,6
|164.676
|Gürcistan
|2.958
|73,9
|247.915
|Birmanya
|2.955
|5,5
|134.318
|Kazakistan
|2.889
|15,8
|215.947
|Cezayir
|2.836
|6,7
|103.833
|Kuzey Makedonya
|2.702
|129,7
|88.938
|İrlanda
|2.608
|54,1
|172.726
|Paraguay
|2.505
|36,0
|122.160
|Litvanya
|2.445
|87,3
|167.516
|Dominik Cumhuriyeti
|2.437
|22,9
|193.118
|Kostarika
|2.416
|48,3
|184.187
|Afganistan
|2.339
|6,3
|53.984
|Etiyopya
|2.030
|1,9
|131.195
|Nepal
|1.959
|7,0
|267.322
|Lübnan
|1.906
|27,8
|252.812
|Danimarka
|1.775
|30,9
|189.088
|Kenya
|1.731
|3,4
|99.162
|Filistin toprakları
|1.718
|35,3
|152.031
|Libya
|1.665
|24,9
|109.088
|Sudan
|1.603
|3,8
|26.279
|Belarus
|1.582
|16,7
|225.461
|Uman
|1.512
|31,3
|131.790
|El Salvador
|1.498
|23,3
|50.784
|Nijerya
|1.435
|0,7
|110.387
|Kosova
|1.410
|76,4
|55.851
|Kırgızistan
|1.387
|22,0
|83.178
|Arnavutluk
|1.277
|44,3
|67.690
|Güney Kore
|1.264
|2,5
|72.729
|Venezuela
|1.106
|3,8
|119.803
|Letonya
|978
|50,7
|55.664
|Kuveyt
|947
|22,9
|157.777
|Avustralya
|909
|3,7
|28.721
|Suriye
|832
|4,9
|13.036
|Birleşik Arap Emirlikleri
|745
|7,7
|253.261
|Karadağ
|745
|118,7
|55.493
|Zimbabve
|713
|4,9
|27.203
|Kongo Demokratik Cumhuriyeti
|631
|0,8
|20.908
|Özbekistan
|619
|1,9
|78.036
|Finlandiya
|618
|11,2
|40.337
|Yemen
|612
|2,1
|2.112
|Malezya
|601
|1,9
|158.434
|Lüksemburg
|549
|90,9
|48.630
|Zambia
|546
|3,1
|37.605
|Norveç
|517
|9,7
|58.651
|Senegal
|515
|3,2
|23.028
|Kamerun
|455
|1,8
|28.010
|Angola
|436
|1,4
|18.875
|Moritanya
|402
|9,1
|16.039
|Esvatini
|376
|33,1
|12.944
|Bahreyn
|360
|22,9
|97.607
|Gana
|346
|1,2
|57.714
|Estonya
|325
|24,6
|37.079
|Jamaika
|324
|11,0
|14.161
|Malavi
|314
|1,7
|12.470
|Uruguay
|311
|9,0
|32.378
|Mali
|310
|1,6
|7.839
|Uganda
|304
|0,7
|38.085
|Namibya
|285
|11,6
|30.363
|Belize
|281
|73,4
|11.580
|Madagskar
|273
|1,0
|18.301
|Sri Lanka
|264
|1,2
|53.062
|Katar
|246
|8,8
|147.277
|Mozambik
|241
|0,8
|26.551
|Haiti
|240
|2,2
|10.781
|Malta
|239
|54,4
|15.588
|Bahamalar
|175
|45,4
|8.032
|Kıbrıs
|170
|14,3
|28.968
|Küba
|170
|1,5
|18.151
|Guyana
|170
|21,8
|6.908
|Nikaragua
|167
|2,6
|6.152
|Guadelup
|156
|39,0
|8.834
|Ruanda
|142
|1,2
|11.032
|Fildişi Sahili
|141
|0,6
|25.241
|Surinam
|141
|24,5
|7.527
|Nijer
|140
|0,6
|4.156
|Trinidad ve Tobago
|132
|9,5
|7.393
|Somali
|130
|0,9
|4.744
|Gambiya
|127
|5,6
|3.910
|Fransız Polinezyası
|126
|45,4
|17.635
|Cape Verde
|119
|21,9
|12.993
|Kongo
|114
|2,2
|7.709
|Çad
|111
|0,7
|2.895
|Burkina Faso
|102
|0,5
|9.188
|Lesotho
|93
|4,4
|6.371
|Andorra
|91
|118,2
|9.083
|Tacikistan
|90
|1,0
|13.308
|Ekvator Ginesi
|86
|6,6
|5.356
|Liberya
|84
|1,7
|1.887
|Gine
|81
|0,7
|14.114
|Channel Adaları
|78
|45,7
|3.363
|Sierra Leone
|77
|1,0
|3.006
|Fransız Guyanası
|75
|26,5
|14.975
|Togo
|73
|0,9
|4.302
|Botsvana
|71
|3,1
|17.365
|Tayland
|70
|0,1
|12.423
|Gabon
|66
|3,1
|9.899
|San Marino
|65
|192,4
|2.778
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|63
|1,4
|4.973
|Güney Sudan
|63
|0,6
|3.693
|Cibuti
|61
|6,4
|5.905
|Mayotte
|58
|22,3
|6.611
|Aruba
|52
|49,1
|6.435
|Maldivler
|49
|9,5
|14.513
|Liechtenstein
|49
|129,2
|2.389
|Benin
|46
|0,4
|3.413
|Reunion Adası
|45
|5,1
|9.443
|Gine-Bissau
|45
|2,4
|2.509
|Comor Adaları
|45
|5,4
|1.592
|Martinik
|43
|11,4
|6.227
|Cebelitarık
|43
|127,5
|3.670
|Vietnam
|35
|0,0
|1.537
|Singapur
|29
|0,5
|59.113
|İzlanda
|29
|8,6
|5.956
|Saint Martin (Fransız bölgesi)
|27
|72,5
|1.656
|Yeni Zelanda
|25
|0,5
|2.262
|Man Adası
|25
|29,7
|428
|Tanzanya
|21
|0,0
|509
|Curaçao
|19
|11,7
|4.514
|Sao Tome ve Principe
|17
|8,1
|1.142
|Diamond Princess yolcu gemisi
|13
|712
|Bermuda
|12
|19,1
|670
|Mauritius
|10
|0,8
|547
|Papua Yeni Gine
|9
|0,1
|834
|Santa Lucia
|8
|4,4
|611
|Monaco
|7
|18,1
|1.205
|Barbados
|7
|2,4
|1.095
|Tayvan
|7
|0,0
|855
|Eritre
|6
|0,2
|1.877
|Turks ve Caicos Adaları
|6
|15,9
|1.102
|Antigua ve Barbuda
|6
|6,2
|189
|Brunei Sultanlığı
|3
|0,7
|174
|Moğolistan
|2
|0,1
|1.526
|Burundi
|2
|0,0
|1.236
|Seyşel Adaları
|2
|2,1
|705
|Cayman Adaları
|2
|3,1
|374
|Fiji
|2
|0,2
|55
|MS Zaandam yolcu gemisi
|2
|9
|Bhutan
|1
|0,1
|842
|Faroe Adaları
|1
|2,1
|649
|St Vincent ve Granada
|1
|0,9
|478
|Saint Barthélemy adası
|1
|10,2
|251
|Granada
|1
|0,9
|139
|İngiliz Virgin Adaları
|1
|3,4
|114
|Montserrat
|1
|20,0
|13
|Kamboçya
|0
|0,0
|439
|Dominik
|0
|0,0
|110
|Doğu Timor
|0
|0,0
|52
|Yeni Kaledonya
|0
|0,0
|44
|Laos
|0
|0,0
|41
|Saint Kitts ve Nevis
|0
|0,0
|34
|Falkland Adaları
|0
|0,0
|32
|Grönland
|0
|0,0
|30
|Vatikan
|0
|0,0
|27
|Solomon Adaları
|0
|0,0
|17
|Saint Pierre ve Mikuelon
|0
|0,0
|16
|Anguilla
|0
|0,0
|15
|Marshall Adaları
|0
|0,0
|4
|Samoa
|0
|0,0
|2
|Vanuatu
|0
|0,0
|1
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Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.
** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer
Son güncelleme: 18 Ocak 2021 11:42 GMT+3
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