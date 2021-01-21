Mustafa Sarıgül: Türkiye ile ittifak yapacağız, cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, AYSE SAYIN

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin cumhurbaşkanlığı seçiminde, yetkili kurullarında alacağı karar doğrultusunda kendi adayını çıkaracağını, seçimlerde "Türkiye ile ittifak yapacaklarını" söyledi.

Hiçbir partinin yedeği, hizbi, takipçisi, gölgesi olmadıklarını belirten Mustafa Sarıgül, "Biz solun ya da sağın bekçisi değiliz. Biz hiçbir ideolojinin, hiçbir ayrımcılığın sözcüsü ya da odağı değiliz. Biz bölmeye değil, birleştirmeye geliyoruz" dedi.

TDP'yi 20 Aralık 2020'de kuran Mustafa Sarıgül, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi, partisinin kuruluş amacı ve hedeflerine ilişkin soruları yanıtladı.

'Genel Başkan tüm üyelerin oyuyla seçilecek'

TDP yönetiminde görev alan isimleri gazetecilere tanıtan Mustafa Sarıgül, partisinin 1 Haziran 2021'de 1. Olağan Kongresi'ni yapacağını ifade etti.

Türkiye'de yeni bir siyasi anlayışı hakim kılmak istediklerini ve en demokratik teşkilat modelini kurduklarını savunan Sarıgül, "delege ağalığına son vereceklerini" ve genel başkan dahil parti yönetiminin parti üyeleri tarafından seçileceğini söyledi:

"Siyaseti delege ağalarının, kongre kurtlarının, hizip odaklarının hegemonyasından kurtarıyoruz. Partimizin genel başkanı, partimize üye olan tüm yurttaşların oyuyla seçilecek. Artık delegeler yok, tüm üyeler var. Partiyi iki dönemde iktidara taşıyamayan genel başkan görevi yeni bir isme bırakacak."

Mustafa Sarıgül, Siyasi Partiler Yasası'nda delege sisteminin yasal yükümlülük olduğu anımsatılarak, üyelerin nasıl genel başkanı seçeceğine ilişkin sorulması üzerine ise "Şu anda biz yasal olarak bunu yapamayız. Ama bunun yapılması için bütün partilerle konuşacağız" dedi.

Sarıgül, sistem olarak "eğilim yoklaması"nı uygulayacaklarını ve yüzde 51 oy koşulu aranacağını, aksi taktirde ikinci turda en çok oyu alan kişinin genel başkan seçilmiş olacağını ifade etti.

"Türkiye milletvekilliği" sistemini önemsediklerini belirten Mustafa Sarıgül, 150 milletvekilliğinin Türkiye milletvekilliği kontenjanı olarak ayrılmasını istedi.

Sarıgül, kendilerini sağa mı, sola mı yakın hissettiklerine ilişkin bir soru üzerine de, "Ben Demirelvari bir cevap vereyim; gardaşım biz sağdan da soldan da yorulduk, sağ elimizle sol elimizi bismillah diye birleştiririyoruz. Partimize gelen vicdanlı hayırsevere, toprağaına bağlı herkese kapımız açık" yanıtını verdi.

Vaatlerini açıkladı

Partisinin iktidar hedeflerini de anlatan Sarıgül, Türkiye'yi "referandum cenneti" haline getireceklerini ve alacakları kararları önce halka soracaklarını ifade etti.

"Temel hak" olarak gördükleri barınma sorununu çözmek için Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan "hazine arazileri"ni evsiz yurttaşlara vereceklerini kaydeden Sarıgül; ilk evini, otomobilini alanın vergi ödemeyeceğini, tüm yurttaşlara 30 GB interneti bedava vereceklerini, evlilik işlemlerinin ücretsiz, evlenecek çiftlerin yapacakları alışverişlerin vergisiz olacağını ifade etti.

Kamuya personel alımlarında mülakat sisteminin kaldırılacağını ve merkezi sınav sistemiyle eleman alınacağını kaydeden Sarıgül, kültür sanat faaliyetlerinin de vergiye tabi olmayacağını söyledi.

Kaynak, AYSE SAYIN

'Türkiye ile ittifak yapacağız, adayımızı çıkaracağız'

Sarıgül, seçimlerde herhangi bir siyasi partiyle ittifak yapıp yapmayacakları yönündeki soruya ise "Türkiye ile ittifak yapacağız" yanıtını verdi:

"Türkiye Değişim Partimiz, yapılacak ilk seçimde ittifak yapacaktır. Biz en geniş ittifakı yapacağız. Biz bütün Türkiye ile ittifak yapacağız. Hiç bir bölge, mezhep, kültür farkı gözetmeden Türkiye'mizle ittifak yapacağız. Biz kendi adayımızı çıkaracağız, kendi adayımızla seçime gireceğiz. Biz Ankara'ya kiracı olmaya değil ev sahibi olmaya geldik. Bizim adayımız fark yaratacak, bizim adayımızın farkı olacak."

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Sarıgül, buna partisinin yetkili kurullarının karar vereceğini ifade etti.

'Demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz'

Sistem tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine de Mustafa Sarıgül, demokratik parlamenter sistemi savunduklarını ancak bunu oy meselesi yapmak istemediklerini de ifade etti.

Sarıgül, " Mevcut sistemi doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanı makamının sığınma limanı olmasını istiyoruz. Partili cumhurbaşkanlığı makamının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda siyasi partilerle konuşarak ortak bir çözüm bulmak lazım" dedi.

'Baykal'la rakip olduk, hasım olmadık'

Mustafa Sarıgül, geçmişte genel başkanlık mücadelesinde sert tartışma yaşadığı eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kendisini parti kurunca arayıp aramadığına ilişkin bir soru üzerine, birçok siyasi parti lideri veya mensubu tarafından aranıp kutlandığını ifade etti.

Deniz Baykal değil ancak yakın çevresindeki birçok ismin kendisini aradığını ifade eden Sarıgül, Baykal'ı hastanede ziyaret ettiğini ve kendisini sevdiğini ifade etti.

Baykal'a karşı genel başkanı adayı olduğu dönemde bir demokrasi mücadelesi verdiklerini ve o günlerin geride kaldığını belirten Sarıgül, "Ben kendisine rakip oldum, ama hiçbir zaman hasım olmadım" diye konuştu.

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