Nijerya açıklarında Türk gemisine saldırı

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Nijerya'nın Lagos kentindeki limandan yola çıkarak Güney Afrika'nın Cape Town kentine doğru ilerleyen Mozart isimli Türk konteyner gemisi, korsan saldırısına uğradı.

EOS Risk Group Başkanı David Johnson tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait Mozart isimli geminin Gine Körfezi'nde Sao Tome'nin 100 deniz mili açığında saldırıya uğradığı duyuruldu.

Aynı açıklamada gemide 19 mürettebat bulunduğu, 15'inin kaçırıldığı; birinin de öldürüldüğü bildirildi. Üç mürettebatın da gemide kaldığı belirtiliyor.

Sosyal medyada ve Türk medyasında paylaşılan ve geminin 4'üncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu iddia edilen ses kaydında da "Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi." ifadesi yer aldı.

Anadolu Ajansı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşerek olayla ve gemideki durumla ilgili bilgi aldığını duyurdu.

Yine aynı habere göre Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, öldürülen Azerbaycan vatandaşı mürettebat için başsağlığı diledi ve gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan'a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı.