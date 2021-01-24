Gaffar Okkan: Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan öldürülmesinin 20. yılında anılıyor

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Diyarbakır'daki Gaffar Okkan Anıtı

Diyarbakır'da 2001 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, ölümünün 20. yılında anılıyor.

Okkan'ın öldürülmesinin yıl dönümünde başta siyasiler olmak üzere birçok kişi sosyal medya üzerinden anma mesajları yayımladı.

Okkan, 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına doğru giderken silahlı bir grup tarafından pusuya düşürülmüş ve açılan ateş sonucunda beş polis memuruyla birlikte hayatını kaybetmişti. Okkan suikasta uğradığında 49 yaşındaydı.

Ölümünden sonra Diyarbakır Valiliği tarafından Sezai Karakoç bulvarında yapılan Gaffar Okkan anıtı önünde her yıl anma töreni gerçekleştiriliyordu ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle bu yıl geçen yıllardaki gibi bir toplu anma programı yapılmadı.

Diyarbakır'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sürdüğü 1997 yılında göreve başlayan Okkan, kısa sürede sevilen bir isim olmayı başardı.

Onun döneminde ilk defa kadın polisler sokakta görev aldı. Çocuk ve yaşlılar için devriye gezen araçlarda yine kadın polisler görevlendirildi.

Okkan, Diyarbakır ve bölgede Hizbullah Örgütü'ne yönelik başlatılan operasyonlarda etkili oldu.

Örgütün lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonun içinde adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgütün hedefi olduğu, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Emniyet Müdürü Okkan'ın öldürülmesi, Diyarbakır halkında da büyük bir üzüntüye neden oldu. Okkan'ın cenazesinin memleketine uğurlanacağı gün şehirde birçok esnaf kepenk kapattı, sokaklarda binlerce insanın katıldığı protesto yürüyüşleri düzenlendi. Diyarbakır'dan yüzlerce kişi cenazeyle birlikte Hendek ilçesine gitti, mezarın başında saf tuttu. O yıl Diyarbakır'da doğan birçok bebeğe Ali Gaffar Okkan ismi kondu.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Diyarbakır'daki Gaffar Okkan Anıtı

Diyarbakırspor'un maçlarına giden ve takımın birinci lige çıkması için çabalayan Okkan, suikasta kurban gittiğinde, Diyarbakırspor taraftarları cenazesine katılmıştı.

Daha sonra anısına bir de marş yapmışlardı:

"24 Ocak gecesi öldürdüler hepimizi, Yeni doğan bebelere verdiler ismini, Caddelere, sokaklara, astılar resmini, Gaffar Okkan ölmedi, kalbimizde yaşıyor."

Gazeteci Faruk Arhan, BBC Türkçe için hazırladağı bir haberde Okkan için şunları yazmıştı:

"Gaffar Okkan'ın Diyarbakır'dan uğurlanan cenaze törenine on binlerce Kürt katılmış ve gözyaşı dökmüştü. Gaffar Okkan'a gösterilen bu sevginin tek nedeni halkla kurduğu diyalog ve iyi ilişkiydi.

Aynı Gaffar Okkan, iyi ilişkiler kurduğu halkın büyük desteğini alan dönemin Kürt siyasi partisi Halkın Demokrasi Partisi'ne (HADEP) iyi gözle bakmıyordu.

Kendi ifadesiyle Gaffar Okkan için Diyarbakır'da olduğu sürece iki gaye baş tacıdır:

HADEP'in şehirde aldığı oy oranını yüzde 10'un altına indirmek

Diyarbakırspor'u Süper Lig'e yükseltmek

Gaffar Okkan ilkini başaramadı. Ancak ölümünden sonra daha kolay olan ikinci gayesi Diyarbakırlılara ve devlet erkanına bir vasiyet gibi kaldı.

Ve nihayetinde, tarihinde hiç olmadığı kadar el üstünde tutulan Diyarbakırspor 2001 yılının Mayısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Bugünkü İstanbul Başakşehirspor) ile oynadığı maçı kazandı ve Süper Lig'e yükseldi."

Okkan hakkında pek çok gazete yazısı ve kitap yazıldı, filmler yapıldı.

Okkan cinayeti hâlâ çözülebilmiş değil. Hizbullah tarafından düzenlendiği iddia edilse de aradan geçen zaman içinde tam olarak kimlerin tarafından öldürüldüğü, cinayetin planlayıcılarının kim olduğu ortaya çıkmadı.

Eylül ayında Eskişehir'de Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı bir operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan 15 şüpheli arasında Okkan'ın motosikletli koruma polislerinden birinin de olduğu belirtildi.

Gaffar Okkan'ın hayatı

1952 yılında Sakarya ilinin Hendek ilçesinde doğan Ali Gaffar Okkan, 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji'nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Komiser Yardımcısı olarak atandı.

İzmir'den sonra 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Okkan, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfi etti.

1986 yılında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 1992 yılında aynı şehirde 1993'de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi olduktan sonra Kars İl Emniyet Müdürü oldu.

18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.