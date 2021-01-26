Times gazetesi: Türk hükümeti Hamas'ın ülke içindeki faaliyetlerini kısıtlamaya başladı

Kaynak, EPA

The Times gazetesi, Türkiye'de Hamas'ın faaliyetlerini incelediği haberinde, Türk hükümetinin son haftalarda Hamas'ın ülke içi operasyonlarını kısıtlamaya başladığını yazdı.

Anshel Pfeffer imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Filistinli militanlarla bağlarını yeniden gözden geçirdiği' belirtildi.

Hamas'ın Suriye'den çıkmaya zorlanması, Mısır'da da Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi yönetiminde barınamaması üzerine Türkiye'ye yöneldiği aktarılan haberde şu ifadeler var:

"AKP, Hamas'ın ilham aldığı Müslüman Kardeşler'in ideolojisini paylaşıyor. Türkiye, Hamas'ın bazı önemli üyelerine uzun süreli vizeler hatta Türk vatandaşlığı verdi. Sahiplenilmenin getirdiği rahatlıkla Hamas başına buyruk davranmaya başladı. Geçen sene, İstanbul'u, diğer ülkelere siber saldırılar düzenlemek dahil gizli operasyonları için bir merkez olarak kullanmaya başladı.

"Faaliyetleriyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların arasında mühendislik ve tıp okuyan Filistinli öğrencileri üye yapıp gizli operasyonları için ülke dışına göndermek de var."

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda başta ABD olmak üzere NATO müttefikleriyle arasında gerilimler yaşandığını hatırlatıp Türkiye'nin 'yakın rakipleri' Yunanistan ile Kıbrıs'ın ise, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap devletleri ile yeni ittifaklar inşa ettiğine dikkat çekiyor.

'İsrail ile ilişkilerde tek pazarlık kozu Hamas'

Haberin devamında şu yorumlar yapılıyor:

"Dış politikası darmadağın olan Erdoğan, ülkesinin eski müttefikleriyle yeniden bir araya gelmeye çalışıyor. İsrail dahil. Elinde, İsrail'in ilgilenebileceği bir pazarlık kozu var: Hamas.

"Erdoğan açıktan, Türkiye'nin Filistinlileri İsrail'e karşı desteklediğini söylüyor. Ama Hamas'ın, kendisinin haberi olmadan yetki sınırlarını aşması, Erdoğan'a örgütün faaliyetlerini kısıtlaması için bir gerekçe sağladı.

"Türk hükümeti son haftalarda Hamas'ın operasyonlarına sınırlamalar getirmeye başladı. Türk medyasında yer alan haberlere göre üyelerine artık uzun süreli vizeler veya Türk vatandaşlığı verilmiyor. En azından bir defasında, bir Hamas üyesi İstanbul havalimanında gözaltına alınıp sınır dışı edildi.

'Paravan örgüt ağı'

"Diğer ülke istihbaratlarıyla çalışan Türk istihbaratı, öğrencilere yardım eden bir Müslüman vakıf kılıfında faaliyet gösteren, aslında İstanbul'da militanlar tarafından kullanılan bir paravan örgüt ağı olan şebekeyi ortaya çıkardı.

Kaynak, EPA

"Örtülü faaliyet gösteren birimlerden biri, ülke dışında mühendislik ve tıp okuyan Filistinli öğrencileri örgüte üye yapan El Raed. O öğrencilerden biri de 28 yaşındaki Erihalı genç Ahmed Sidar. Sidar, takma isimleri Şerif ve Nazmi olan iki Hamas üyesi tarafından 2018'de İstanbul'da örgüte üye yapıldı.

"Sidar, Hamas için çalışmayı kabul etti ve örgütün güvenli evlerinde eğitim aldı. Batı Şeria'ya döndüğünde elinde akıllı bir cep telefonu vardı ve kendi ağını oluşturması için talimatlar alıyordu. Sidar, İsrail gizli servisi tarafından tutuklandı. Şimdi Ramallah yakınlarındaki Ofer askeri cezaevinde. Mahkemesi devam ediyor.

"El Raed birliği, Gazze'deki Hamas liderliğinin üst düzey üyesi Samekh Saraj tarafından yönetiliyor. Sahadaki komutanı, İstanbul ve Beyrut arasında seyahat eden Maher Salakh.

"İstanbul'daki istihbarat çalışmaları, Hamas'ın Başakşehir semtindeki ofislerde faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı. Batılı istihbarat teşkilatlarının paravan örgüt olduklarında şüphelendikleri Filistin ve Kudüs için Küresel Yardım Koalisyonu, Filistin'in Kıdemlileri Derneği, Raya Enstitüsü ve Beyaz Eller Derneği de bu semtte.

"Resmi olarak bunlar, öğrencileri destekleyen yardım kuruluşları. El Raed üyeleri, biri Başakşehir kulübüne ait Fatih Terim stadyumunun altında olmak üzere, mahalledeki bazı restoranları kullanıyor."

The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay 'İsrail ile ilişkileri daha iyi bir noktaya taşımak istediği' yönündeki sözlerini de aktarıp "İki ülke bir zamanlar stratejik müttefikti ama. Erdoğan kendisini Filistin halkının koruyucusu olarak sergilemek istedi ve İsrail ile bağlarını zayıflattı" dedi.

Haber şu satırlarla sona eriyor:

"Dünya genelindeki adımları ise geri tepti. Türkiye hala NATO üyesi ama ABD geçen yıl, Türkiye'nin Rus füze savunma sistemi S-400'ü satın alma kararıyla, F-35 savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri'ne satışını iptal etti.

"İsrailli yetkililer son haftalarda, Kudüs ile Ankara arasındaki ilişkilerin gelişmesinin anahtarının, Türkiye'nin Hamas'a olan desteğini çekmesi olduğunu söyledi.