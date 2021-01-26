Gökhan Güneş: İstanbul'da günlerce haber alınamayan ve ailesinin 'Kaçırıldı' dediği elektrik işçisi evine döndü

Kaynak, Güneş ailesi

İstanbul Başakşehir'de, 20 Ocak'ta çalıştığı işyerine giderken ortadan kaybolan ve ailesinin "Kaçırıldı" dediği elektrik işçisi Gökhan Güneş, Salı sabahı evine döndü.

Gökhan Güneş'in "Bahçeşehir'de bir yere bırakıldığı ve daha sonra yaşadığı İkitelli'deki evine gittiği" iddia ediliyor.

Güneş ve avukatlarının olayla ilgili gün içinde ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor.

BBC Türkçe'nin konuştuğu aile üyeleri, olayın ayrıntılarının açıklamada aktarılacağını belirtti.

Kamera kayıtları ortaya çıkmıştı

Ailesinin, "sosyalist bir siyasi kimliği olduğunu" söylediği Güneş, bir inşaat şirketinde elektrik işçisi olarak çalışıyordu.

Güneş, 20 Ocak'ta işbaşı yapmak üzere Başakşehir'deki işyerine gitti ancak kendisinden daha sonra haber alınamadı.

Olayın ardından aile üyeleri ve avukatları, "Güneş'in seyahat ettiği otobüsten indikten sonra bir araca konup kaçırıldığını" savundu.

Buna kanıt olarak da elde ettikleri kamera kayıtlarını gösterdiler.

Aile üyeleri ve avukatlar, "otobüs kayıtlarında Güneş'in otobüsten indiğinin, diğer kayıtlarda da bir grup tarafından zorla bir araca konulup götürüldüğünün görüldüğünü" söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Güneş'in halası Zübeyde Güneş, yeğenine daha önce ajanlık teklif edildiğini öne sürdü.

Resmi makamlara başvurular ve eylemler

Güneş'ten haber alınamamasının ardından aile üyeleri İkitelli'deki Şehit Zeki Kaya Polis Merkezi'ne ve sonra da savcılığa başvurdu.

Konuyla ilgili İnsan Hakları Derneği'ne de başvuran aile üyeleri, gerçekleştirdikleri protestolarda Güneş'in nerede olduğunu soruyordu.

Ayrıca sosyal medyada da #GökhanGüneşnerede etiketiyle paylaşımlar yapıldı.