CHP'de parti politikalarını eleştiren milletvekilleri ile ilgili kriz aşıldı mı?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, Getty Images

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti yönetimi ve politikalarına ilişkin eleştirilerini bir mektupla kendisine ileten İzmir Milletvkekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile dün yüz yüze görüşmesinin ardından; bugün de Grup Başkanvekili Özgür Özel, üç milletvekili ile bir araya geldi.

Partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddiaları bir süredir kulislerde konuşulan üç milletvekilinin partiden kopuşlarını engellemeye dönük bu görüşmelerde somut bir çözüme ulaşılamadığı öğrenildi.

Üç milletvekilinin istifa seçeneğini tümüyle gündemden çıkarmadığı belirtilirken, krizle ilgili gelinen nokta, "Şu anda partiden bir kopuş, istifa yok ama sorun çözüldü demek için de erken" sözleriyle özetleniyor.

CHP yönetimi, kendilerine "29 Ekim gücü" adını veren Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy'un partiden kopuşlarını engellemek için görüşme trafiğini sürdürüyor. Çelebi ve Aksoy, parti yönetimi ve politikalarına ilişkin eleştirilerini içeren bir mektubu, 10 Aralık'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermiş; 15 Ocak'ta da sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı.

İki milletvekili mektuplarında, Kılıçdaroğlu'nun partisinin 37. Olağan Kongresi'nde, seçim ittifaklarını kastederek dile getirdiği "dostlarla iktidar" hedefine ilişkin eleştirilere yer vererek, "CHP'nin yeni dostlarla değil, kendi başına iktidara gelmesi gerektiğine" vurgu yaptılar.

2018'de CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi arasında yapıldığı ileri sürülen anayasa görüşmelerinde tartışma yaratan başlıkların kamuoyuna açıklanması istenirken, geçmişte 10 Aralık hareketi içinde yer alan isimlerin parti yönetimine getirilmesi ve parti politikalarının buna göre şekillendiği eleştirilerine de yer vermişlerdi.

Üç milletvekili İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı parti yöneticilerine de ideolojik duruşları nedeniyle tepkililer.

Kılıçdaroğlu ise milletvekillerinin bu tutumunu, "CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır, gelinir konuşulur" sözleriyle eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu: Kapı her zaman açık

Bazı parti yöneticileri milletvekilleri ile görüşerek krizin aşılması için devreye girerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da dün üç milletvekiliyle yaklaşık bir buçuk saat görüştü.

Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de katıldığı görüşmede, milletvekillerinin eleştirilerini dinledi. Milletvekillerinin mektupla şikayette bulunmasını eleştiren CHP liderinin, "Ben mektuba nasıl cevap vereyim? Benim kapım herkese, sizlere de her zaman açık. Sorunlarınızı doğrudan bana iletin" mesajı verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun da isteği doğrultusunda Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ayrıca milletvekilleri ile görüşmesi kararlaştırıldı.

İstifa seçeneği gündemden çıktı mı?

Kaynak, Getty Images

Özel, üç milletvekili ile bu sabah bir araya geldi ve bir süre görüştü. Son dönemde Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği ve ve istifa seçeneğini gündemlerinden çıkarmadıkları iddia edilen milletvekillerinin bir süre daha gelişmeleri izleyeceği ifade ediliyor.

Ancak CHP kulislerinde, bu milletvekillerinin İnce'nin parti kurmasından sonra istifa etmelerinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Mehmet Ali Çelebi ise Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından istifa edeceği iddiaları ile ilgili soruya "Hayır" yanıtını vermişti.

"Sorun çözüldü demek için erken"

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Özel'in yaptığı görüşmelere karşın, sorunun tam olarak çözülemediği ancak parti yönetiminin milletvekilleriyle diyaloğu sürdüreceği belirtiliyor. CHP kaynakları, görüşmelerin sonucuna ilişkin "Şu anda partiden bir kopuş, istifa yok ama sorun çözüldü demek için de erken" yorumunu yapıyorlar.

Grup Başkanvekili Özel: Partiden kopuş yok

Sabah saatlerinde üç milletvekili ile görüşen Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine Mehmet Ali Çelebi'nin, Perşembe günü TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bir yasa teklifinin görüşmelerinde, partinin komisyon sözcüsü olarak görevli olduğuna işaret etti: