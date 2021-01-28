Arzu Aygün: Samsun'da 42 gündür kayıp olan iki çocuk annesinin cesedi bulundu, cinayeti itiraf eden zanlı gözaltında

Kaynak, DHA

Samsun’un Atakum ilçesinde 17 Aralık’ta evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün cesedibu sabah ormanlık alanda bulundu. Aygün'ü öldürdüğünü itiraf eden zanlı Muharrem Coşkun gözaltına alındı.

Ailesi, iki çocuk annesi Arzu Aygün'le ilgili olarak 24 Aralık'ta Denizevleri Polis Merkezi'ne kayıp başvurusu yapmıştı.

Arzu Aygün'ün ailesi, olayı ATV televizyondan yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına da taşımıştı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Aygün'ün Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda bir çuvala konan cesedi, 38 yaşındaki zanlı Muharrem Coşkun'un yer göstermesi ile bulundu.

DHA'nın haberine göre Muharrem Coşkun ilk ifadesinde, Arzu Aygün'ü en son Atakum'da gördüğünü söyledi, "Telefonunu ve bir flash belleği bana verip yanımdan ayrıldı" dedi.

'Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı'

Muharrem Coşkun, daha sonra savcılığa giderek ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedini Kozluk Mahallesi civarında ormanlık alana bıraktığını itiraf etti.

Coşkun, "Olay günü beraber Terme sahiline gezmeye gittik. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sıra tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.

Aygün'ün cesedi, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.