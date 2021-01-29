CHP'den istifa eden üç milletvekili: İnce'nin kuracağı partiye geçmeleri bekleniyor

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CHP'de parti yönetimi ve politikalarına ilişkin eleştirilerini eleştiren ve Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edilen Yalova Milletvekili Özcan Özel, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, parti yönetimini "kurucu değerlerden uzaklaşmakla" suçlayarak istifa etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 3 milletvekilinin " bir başka parti ya da oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal talepleri" nedeniyle partiye zarar vererek ayrıldıklarını belirterek, "Saray operasyonları CHP'yi asla yolundan döndüremeyecektir" dedi. İstifalarla CHP'nin parlamentodaki sandalye sayısı 135'e düştü.

Parlamentoda basın toplantısı düzenleyerek istifa kararını açıklayan 3 milletvekili parti yönetimini ve izlenen politikaları eleştirdi. İlk sözü alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'de siyasete girmesi ve milletvekili seçilmesine ilişkin süreci anlattığı konuşmasında, hedeflerinin CHP'yi "birinci parti yapmak" olduğunu söyledi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinin ardından Grup Başkanvekili Özgür Özel ile ile yaptıkları görüşmeyi anımsatan Çelebi şu görüşleri dile getirdi:

'Kurucu felsefeye aykırı olan yerde olmam'

"Özgür Özel ile yaptığımız görüşmelerde görüşlerimizi sunduk, çabalarımız sonuçsuz kaldı. Vefanın küçüğü insana, vatanın büyüğü vatana, millete ve Atatürk'edir. Her aşamada birçok uyarıda bulunduk ama CHP yanlışları düzeltmek yerine bende bozguncu bir ruh görmeyi tercih ettiler. Yok saymak istediler. İktidarın çöplüğünde yeni dostlar ararken, partili evlatlarını dışlayan CHP'ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP'ye geldik. Atatürk'ü soykırımcı olarak gören HDP'ye ses çıkaramayan yöneticilere, Atatürk ile ordu ile milli değerlerimiz ile ilgili hadsizce konuşan danışman bozuntulara ses çıkaramayan kimi vekillere, kumpaslarla dizayn edilmiş kurultaylara, fikir özgürlüğünün kalesi partiden parti yönetiminden farklı düşüneni ötekileştiren CHP'ye geldik."

Parti yönetimine de "Ben burada bir tercih yapmıyorum, biraz önce saydığım tercihler sizin iradenizdir" diye seslenen Çelebi, "kurucu felsefeye aykırı tercihler "in olduğu yerde yer olmayacağını ifade etti:

"Hem Ahmet Altan hem Çelebi olmaz. Hem Abdullah Gül ve türevleri hem Çelebi olmaz. Hem PKK terör örgütüdür demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz. Hem Cumhuriyet yıkıcılarla ve kumpasçılarla dostluk hem Çelebi olmaz. Hem özgüvensizlik, hem ürkeklik, hem liyakatsizlik hem Çelebi olmaz. Silivri'de teslim olmamıştım, şimdi de teslim olmuyorum. Müebbet hapisler karşısında tehditlere boyun eğmemiştim, şimdi de eğmiyorum."

CHP seçmeninden de haklarını helal etmelerin isteyen Çelebi, "Eksik parti içi politika uygulamaları, ötekileştirme, çıkarcılık nedeniyle partiden istifa ediyorum" sözleriyle istifasını açıkladı.

2018 genel seçimlerinde Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması üzerine Yalova Milletvekili seçilen Özcan Özel, parti politikalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirirken, bunları parti yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerde de ilettiklerini ifade etti.

Kaynak, DHA

Özel, "Önerilerimiz sırasıyla; Atatürk ile sorunu olanların görevden alınması, 10 Aralık hareketine geçit verilmemesi, büyük CHP için birliğin sağlanması. Birinci parti olması için çaba harcanması. HDP yönetimiyle sınır koyulması. Kurucu değerler ile 10 Aralık tarihli mektubumuzu değerlendirilmesi. Önerilerimize hiçbir yanıt gelmemesiyle bu açıklamaları yapma zarureti doğmuştur" dedi.

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da parti yönetimini, eleştirilerini dikkate almamakla suçladı.

Özel'den tepki: Kişisel ikbal talebi

İstifa eden milletvekillerinin arkasından Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 3 milletvekilinin açıklamalarını rahatsız edici olarak nitelendirdi.

Milletvekilleri ile görüşme süreçlerini de yürüten Özel, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başından bu yana "sabırlı ve toleranslı" tavır sergilediğine işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine mektup yazılmasından itibaren, milletvekillerine kapılarının "sonuna kadar açık olduğu" mesajı verdiğini anımsatan Özel, gelinen noktadan CHP'lilerin de memnuniyet duymadığını ifade etti. İstifacı milletvekillerinin partinin politik çizgisine ilişkin eleştirilerine tepki gösteren Özel, isim vermeden geçmişte Mehmet Ali Çelebi'nin de tutuklanmasına yol açan "kumpas davaları"nda CHP'nin sergilediği tavrı anımsattı:

"CHP, Kuvayı Milliye'den kökünü alan, Anadolu ve Rumeli Müdafai hukuku cemiyetlerinden kökünü alan milli mücadelenin, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. Ve o günden bugüne de çizgisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Geçmişteki yaşadığımız kumpas davalarında, asker, sivil tüm yurtseverlerin mahkemelerde ve cezaevlerinde bir dakika yanında ayrılmayan CHP'nin ne Genel Başkanı, ne mücadele azmi, ne kararlılığı ne programı değişmemiştir. Bugün geldiğimiz noktada bir başka parti ya da bir başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerinin, düne kadar görev yapılan, üyesi olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik. CHP yüz yılı aşkın yürüyüşünde, yürüdüğü yoldan ve hedefinden dönmedi, dönmeyecektir. Bugün yaşananların saray tarafından, tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini görüyoruz."

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı kastederek, " Bir bakanın istifasını 22 saat altyazıda dahi vermeyen kanalların, milletvekili istifasını canlı yayınlarda yayınlamasının bir anlamı vardır" serzenişinde bulunan Özel, "saray operasyonlarının" kendilerini yolundan çeviremeyeceğini söyledi.

10 Aralık'ta mektup gönderdiler

İstifalarını açıklayan milletvekillerinden Çelebi ve Aksoy, parti yönetimi ve politikalarına ilişkin eleştirilerini içeren bir mektubu,10 Aralık'ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermiş, 15 Ocak'ta da sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı.

İki milletvekili mektuplarında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun partisinin 37. Olağan Kongresi'nde, seçim ittifaklarını kastederek dile getirdiği "dostlarla iktidar" hedefine ilişkin eleştirilere yer vererek, " CHP'nin yeni dostlarla değil, kendi başına iktidara gelmesi gerektiğine" vurgu yaptılar.

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2018'de CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi arasında yapıldığı ileri sürülen anayasa görüşmelerinde tartışma yaratan başlıkların kamuoyuna açıklanması istenirken, geçmişte 10 Aralık hareketi içinde yer alan isimlerin parti yönetimine getirilmesi ve parti politikalarının buna göre şekillendiği eleştirilerine de yer vermişlerdi. 3 milletvekili siyasi çizgisi nedeniyle İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı parti yöneticilerine de ideolojik duruşları nedeniyle tepkililer.

Kılıçdaroğlu ise milletvekillerinin bu tutumunu, "CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır, gelinir konuşulur" sözleriyle eleştirmişti.

Bazı parti yöneticileri de milletvekilleri ile görüşerek, krizin aşılması için devreye girerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü, 3 milletvekilini kabul ederek yaklaşık 1.5 saat görüşmüş, çarşamba günü de Grup Başkanvekili Özgür Özel de ayrıca milletvekilleri ile biraraya gelmişti. Kılıçdaroğlu, milletvekillerine kapılarının her zaman açık olduğu mesajını vermiş, ancak istifacı milletvekillerinin Kaftancıoğlu'nun görevden alınması talebinde bulunması nedeniyle, kriz aşılamamıştı.

Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrasında Çelebi, "istifa edecek misiniz?" sorusuna ise "hayır" yanıtını vermişti.

İnce'nin kuracağı partiye geçmeleri bekleniyor

CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçmeleri bekleniyor.