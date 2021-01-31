Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğim

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Eski CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, "Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Önümüzdeki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" dedi.

Hâlâ CHP üyesi olan İnce, partiden cuma günü istifa ettiğini açıklayan Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in de kuracağı partiye katılacağını söyledi.

'Memleket Hareketi' başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Çelebi, Aksoy ve Özel için "Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani bu iftiracılıkla bir yere varamazlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Utanma duyguları kalmamış. İnsan kendi arkadaşına nasıl olur da, siyasi yollarını ayırabilirler, neden iftiraya başvuruyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Saray'ın çırakları oldu CHP de artık. Gerçekten sarayın çırakları var " dedi:

"Partide zaten demokrasi kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin. Kim inanır sana, kendi içinde tek adam olmuşsun. Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam. Ön seçimi kaldırmışsan, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsan, tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, insanlara baskı kurmuşsan nasıl sen Türkiye'ye demokrasiyi getireceksin?"

İnce, parti kurma çalışmalarına ilişkin de parti programının yüzde 90 oranında tamamlandığını; yakında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

"İstifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüm. Kimi arkadaşlarımla yüz yüze kimiyle telefonda sürekli görüşüyorum. Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Biz 50 artı biri alan, Türkiye'nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz. Onun için küçük iddialar değil, daha büyük iddialar peşindeyiz. Önümüzdeki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim."

10 Aralık'ta mektup göndermişlerdi

İstifalarını açıklayan milletvekillerinden Çelebi ve Aksoy, parti yönetimi ve politikalarına ilişkin eleştirilerini içeren bir mektubu, 10 Aralık'ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermiş, 15 Ocak'ta da sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı.

İki milletvekili mektuplarında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun partisinin 37. Olağan Kongresi'nde, seçim ittifaklarını kastederek dile getirdiği "dostlarla iktidar" hedefine ilişkin eleştirilere yer vererek, " CHP'nin yeni dostlarla değil, kendi başına iktidara gelmesi gerektiğine" vurgu yapmıştı.

Kılıçdaroğlu ise milletvekillerinin bu tutumunu, "CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır, gelinir konuşulur" sözleriyle eleştirmişti.

İnce'nin, 80 kişilik ekibi ile Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaptığı kamp 25 Ocak'ta sona erdiğinde İnce, tüzüğün oy birliği ile kabul edildiğini açıklamıştı: