Boğaziçi öğrencileri eylem çağrısı yaptı, Valilik 'eylem yasağını' hatırlattı: 'Kamu sağlığını tehlikeye atar'

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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde üniversite öğrencileri ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan toplanma çağrıları ile ilgili olarak 'eylem yasağını hatırlatan' bir açıklamada bulundu.

5 Ocak 2021 tarihinde alınan kararla koronavirüs salgını gerekçesiyle toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, açık hava toplantısı gibi etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığını hatırlatan Valilik, "Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" dedi.

"Bahsi geçen etkinlik çağrıları, hali hazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır" denilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, daima görevinin başındadır" ifadeleri yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasının ardından 2 öğrenci tutuklanmıştı. Üniversite öğrencileri, bugün saat 17.00'de Güney Kampüs kapısının önünde, arkadaşlarının tutuklanmasına ve "tüm antidemokratik uygulamalara" karşı eylem çağrısı yapmıştı.

Boğaziçi Dayanışması tarafından yapılan açıklamada, arkadaşlarının açıkça hedef gösterildiği belirtilerek şöyle denildi: "Tutuklanan arkadaşlarımız serbest bırakılsın, ev hapsi kaldırılsın. Polis kampüs ve çevresini terk etsin, kayyum rektörler istifa etsin."

İstanbul Valiliği ise salgını gerekçe göstererek eylem yasağını hatırlattığı açıklamasında şunları söyledi:

"Saygıdeğer İstanbullular, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya/basın yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü (bugün) toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulmuştur.

"Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından 05 Ocak 2021 tarihinde alınan kararlarla; Covid-19 salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılması bir (1) ay süreyle yasaklanmıştır. Bu kararlar 5 Şubat 2021 tarihine kadar yürürlüktedir.

"Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz ve milletimizin el ele yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlarını göstermektedir. Ancak salgın henüz bitmemiştir. Bahsi geçen etkinlik çağrıları, hali hazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır."

'Kabe figürlü görsel' tutuklamaları

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasına gösterilen tepkiler, LGBTİ topluluğunu hedef alan bir kampanyaya dönüşürken, bazı açıklamaların "ayrımcılık" yarattığı eleştirileri yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olayla ilgili gözaltına alınan kişilerle için kullandığı ifadeler ve düzenlenen operasyonda LGBTİ afiş ile bayraklarına el konulması tepki çekti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amacıyla birçok üniversitede eylemler gerçekleştirildi.

Sosyal medyada gösterilen tepkiler, Twitter'da #LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır etiketini Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında birinci sıraya yükseltti.

Açılan soruşturma kapsamında, beş kişi gözaltına alınırken, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile LGBTİ+ Kulübü'nde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan kişilerden biri savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, diğer dört kişi de adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı, diğer iki kişi de konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Neler yaşandı?

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasına yönelik tepki ve protestolarını sürdürüyor.

Bu protestolar kapsamında, Cuma günü bazı öğrenciler kampüs içerisinde bir sergi açtı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, açılan sergideki görsellerin yerleştirilmesi sırasında yerde duran ve üzerinde Kabe figürü görülen bir resim yer aldığı görülüyor.

Resmin tam ortasında şahmeran figürü, dört köşesinde de LGBTİ+, lezbiyen, trans ve aseksüel bayrakları yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) Twitter hesabı üzerinden resme tepki göstermesi ve hükümete yakın bazı haber kuruluşların sergiyle ilgili videoyu paylaşması olayın geniş kitlelere yayılmasını sağladı.

BİSAK, açıklamasında Kabe'nin "haysiyetsizce tahkir ve tahrif edildiğini" belirterek, "Bu ahlaksızlığın sanat kisvesiyle meşrulaştırılmasını ve üstüne üstlük hadsizce savunulmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" denildi.

Akşam saatlerinde gösterilen tepkiler, "#bogazicilgbtrezaleti" ve #kabekutsalımızdır gibi etiketler altında paylaşıldı. Cuma akşam saatlerinde bu etiketlerle 20 binden fazla Twitter mesajı atıldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İçişleri Bakanı Soylu, gözaltına alınan öğrencileri 'LGBT sapkını' olarak tanımladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resimle ilgili resen soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlamasıyla beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınanlardan biri savcılık sorgunun ardından serbest bırakılırken, diğer dört kişi de adliyeye sevk edildi. İki kişinin de arandığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyen Can Canan, gözaltına alınanların üniversitenin Sanat Kolektifi'ne mensup öğrenciler olduğunu belirtti.

Cuma akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Soylu da gözaltına alınan dört kişiyi "LGBT sapkını" olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, resmi "Kabe'ye yapılan saygısızlık" olarak tanımladı. Kalın, "Bu sapkınlık hem kanun önünde hem de maşerî vicdanda hakettiği cezayı alacaktır" dedi.

İstanbul Valiliği de Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, operasyon kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ve LGBTİ+ Kulübü'nde arama yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, aramada "LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartların ele geçirildiği" belirtildi.