CHP'de 3 milletvekilinin istifasını parti yönetimi nasıl değerlendiriyor?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti yönetimini suçlayarak istifa eden ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçmeleri beklenen 3 milletvekili ile ilgili tartışmalar sürüyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), istifaların sürpriz olmadığı değerlendirilirken, bazı üyeler "CHP seçmeni"nin oyuyla seçildiklerini belirterek, bu isimlerin milletvekilliğinden de istifa etmelerini istedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise, geçmişte de partiden ayrılanlar ve parti kuranlar olduğuna dikkat çekerek, "CHP'nin bundan önceki duruşu neyse, bundan sonra da aynı olacak, yolunda yürümeye devam edecek" mesajı verdiği öğrenildi.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel geçen Cuma günü, parti yönetimini suçlayarak CHP'den istifa etmiş, Muharrem İnce de bu isimlerin kuracağı partiye geçeceğini açıklamıştı.

Üç milletvekilinin istifası ve İnce'nin açıklamaları, CHP yönetimi tarafından da yakından izleniyor. Hafta başında yapılan MYK toplantısında da istifaların partiye olası yansımaları değerlendirildi.

CHP neden 'saray operasyonu' diyor?

CHP kulislerinde, 3 milletvekilinin parti içinde kalarak mücadele etmek yerine ayrılmasının sadece iktidarın işine yaradığı, gerek istifa eden milletvekillerinin, gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği "saray operasyonu" ifadesinin aslında bu duruma vurgu yapma amacı taşıdığına işaret ediliyor.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'den istifa etti.

Üst düzey bir parti yöneticisi, istifa eden milletvekillerinin iktidara yönelik tek bir eleştiride bulunmadığına işaret ederek, "Muhalefet partisini eleştirmek için muhalefet partisi kurulur mu? Bu bir iç cephe açma tavrıdır. Bu arkadaşlarımız istifa etmek yerine, parti içinde mücadeleye katılabilirlerdi, yönetime katılabilirlerdi, kavgaya katılabilirlerdi. İstifa açıklaması yapıyorlar, saraya, iktidara tek bir eleştiri yok. Bu kabul edilemez" görüşünü dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre MYK toplantısında yapılan değerlendirmelerde de parti tabanında İnce ve istifacı milletvekillerinin tutumunun "iktidarın amaçlarına hizmet ettiği" algısının yerleştiği değerlendirmesi yapılırken, partinin bu yöndeki söyleminin doğru olduğu ifade edildi.

'Milletvekilliğinden istifa etsinler'

Toplantıda ayrıca, istifalara parti tabanından da büyük tepki olduğunu belirten bazı MYK üyeleri, "İlkeli duruştan bahsedip partiden istifa ediyorlarsa, üzerlerinde CHP'nin emaneti var, o emaneti teslim edip gitmeliler. O göreve şahsi oylarıyla seçilmediler, onun için milletvekilliğinden de istifa etmeliler" görüşünü dile getirdiler.

Toplantıda, yeni parti kurması beklenen Muharrem İnce'nin partiden istifa etmeden, 3 milletvekilinin kuracağı partiye geçeceği açıklaması ise eleştirildi.

CHP yönetimi, İnce'ye yönelik disiplin mekanizmasını çalıştırmama tavrını ise sürdürüyor. Bazı MYK üyeleri, İnce'nin partinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu anımsatarak, "İnce sıradan bir partili değil, cumhurbaşkanı adayımız olmuştur. CHP'yi cumhurbaşkanı adayını ihraç eden parti konumuna çekmek isteyenler olabilir ama biz bu malzemeyi İnce'ye de, iktidara da vermeyiz" görüşünü dile getiriyor.

'CHP yoluna devam edecek'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçmişte de partiden ayrılanlar, hatta parti kuranlar olduğunu, ancak siyasette kalıcı olamadıklarına işaret ederek, "CHP'nin bundan önceki duruşu neyse, bundan sonra da aynı olacak, yolunda yürümeye devam edecek," mesajı verdiği öğrenildi. İstifacı milletvekillerinin, kararlarını meşrulaştırma çabası içine girebileceği değerlendirmesi yapılan toplantıda, polemiklerden kaçınılması görüşü de benimsendi.

'350 değil 19'

MYK toplantısı sürerken, Yalova örgütlerinen tepki istifaları genel merkeze ulaştı. Yalova teşkilatından 350 kişinin istifa ettiği haberlerinin kamuoyuna yansıması üzerine, parti yönetimi Yalova il yönetiminden istifacıların listesini istediği öğrenildi.