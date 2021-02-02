Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir" açıklamasını değerlendirdi. Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" dedi.

Devlet Bahçeli bugün yaptığı yazılı açıklamada, yürürlükteki 1982 Anayasası'nda bugüne dek 184 değişiklik yapıldığını ancak "vesayetin derinlere nüfuz etmiş iz ve kalıntıların bir türlü silinemediğini" söyledi.

Bahçeli, Türkiye'nin 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla yönetim sistemi bakımından üçüncü evreye geçtiğini belirtti. "Nitekim milli irade, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul ve tasdik etmiştir" diyen Bahçeli, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle resmen uygulanmaya başlamış, yönetim hayatımız bu haliyle güçlenmiş, kuvvetler ayrımı arasındaki çizgiler netleşmiştir.

"Elbette yeni sisteme müzahir ve müstahak bir anayasanın yazılması mecburiyet olmasının yanı sıra demokratik bir mükellefiyettir. Anayasası eski sisteme göre hazırlanmış, yönetim sistemi yeni esaslara göre reforma bağlanmış bir ülkenin siyasi ve hukuki çelişkilerden kurtulmasının başkaca bir seçeneği yoktur.

"Parlamenter sistemin tozu ve tortularıyla Türkiye'nin ufkunun perdelenmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni en azından zaafa uğratma riski taşımaktadır.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, serpilmesi, taban tutması, devlet ve millet hayatına nüfuz eden kilitlerin açılması bu sayede mümkün olacaktır."

'Tarihe ve millete boyun borcumuz'

MHP lideri Bahçeli, toplumun her kesimini kucaklayan, meşru her düşünceyi sahiplenen, kurucu değerlere yaslanan, kuruluş felsefesini benimseyen ve yeni yönetim sisteminin temel yapı taşlarını, vazgeçilmez ilke ve esaslarını daha da geliştirmeyi önceliğine alan bir anayasanın ertelenemez ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihindeki en önemli reformu yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuz olarak değerlendirilmelidir" dedi.

MHP liderinin açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Yeni anayasayla birlikte;

Düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlam esaslara bağlanması,

Milli birlik ve kardeşlik bağlarının sürdürülebilir ve süreklilik arz eden demokratik kriterlerle bağıtlanması,

Devlet ve millet arasındaki karşılıklı sorumlulukların sarih bir şekilde bağdaştırılması,

Yeni yönetim sistemiyle örtüşen devlet yapısının bağlayıcılığı ve hukuk mevzuatındaki gerekli düzenlemelerin yapılması mutlak surette ve öncelikle ele alınmalıdır.