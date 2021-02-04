Aleyna Çakır'ın ölümü: Doku ve sperm örneklerinin Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi

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Ankara'da geçen yıl evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan ve daha sonra uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

DHA'ya konuşan Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, ''Bundan sonra yapılması gereken iddianamenin hazırlanması. İddianameyi hazırlarken alınan raporlar çok değerli. Artık Ümitcan Uygun'un verdiği ifadelerin gerçeklikle bağdaşmadığını gördük" dedi.

Yıldırım, Ümitcan Uygun'un ifadelerinde, olay günü Sema Esen ile neredeyse hiç görüşmediğini, kendisinin eve dahi girmediğini, cinsel birliktelik yaşamadığını öne sürdüğünü hatırlattı.

"Savcılığın artık 'cinsel saldırı', 'kasten öldürme' gibi dosya kapsamındaki ilgili suçlardan iddianame düzenlemesini bekliyoruz" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda soruşturma aşamasındayız ama Ümitcan Uygun'un tutuklu dahi olsa az önce saydığım suçlardan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi gerekir. Savcılığın Ümitcan Uygun hakkında dava açmasını bekliyoruz."

Boynuna iple ölü bulunmuştu

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu.

Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise Çakır'ın ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Esen'in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda, Sema Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.

Daha sonra da Esen'in otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması için Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alınmasına karar verildi.