HDP Eş Başkanı Sancar CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti, 'Arayışımız demokrasi ittifakı' dedi

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, DHA

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "demokrasi ittifakı" arayışı kapsamında başlattıkları siyasi parti ziyaretlerinin ikincisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptı.

Seçim itifakının gündemlerinde olmadığını belirten Sancar, "Arayışımız demokrasi ittifakı. HDP'nin parlamento için herhangi bir ittifaka da ihtiyacı yok" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar ve beraberindeki heyetin CHP Genel Merkezi'ndeki Kılıçdaroğlu ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Sancar, Türkiye'nin önemli sorunları sonusunda muhalefet partilerine bir müzakere önerisi çerçevesi sunduklarını ifade etti.

Yargı alanındaki adaletsizliklere de değindiklerini belirten Sancar, "Enis Berberoğlu olayı var ama özellikle AİHM kararından itibaren Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu arkadaşlarımızın durumu da özel bir önem kazandı. AİHM kararını da Sayın Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle konuştuk. Bu konuda bir fikir ayrılığı görmüyoruz" dedi.

Sancar, görüşmede seçim ittifakının gündeme gelip gelmediği yönündeki soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Evet ittifak meselesi gündeme geldi ama bir seçim ittifakını konuşmama şeklinde gündeme geldi. Seçim ittifakları gündemimizde yok. Bizim herhangi bir ittifakın parçası olma gibi bir talebimiz ve arayışımız yok. Bizim arayışımız demokrasi ittifakıdır. Bunun için çerçeve oluşturduk ve siyasi partilere sunuyoruz. HDP'nin parlamento için herhangi bir ittifaka da ihtiyacı yok. Bütün kamuoyu araştırmaları oylarımızın yüksek gösteriyor ama bizim oylarımızın daha yüksek."

'Ortak açıklama yapılmaması bizim tercihimiz'