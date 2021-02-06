Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını protesto edenlerin eylemlerine katılan 4 kişi daha tutuklandı

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İstanbul Kadıköy'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını protesto edenler arasında yer alan ve tutuklama sevk edilen 5 kişiden 4'ünün tutuklandığı, 1 kişi hakkında da ev hapsi kararı verildi.

Kararı Twitter hesabından duyuran Çağdaş Hukukçular Derneği, "Hiçbir şey olmamış gibi yapmayacağız, sizinle uzlaşmayacağız. Yılmayacağız ve tüm arkadaşlarımızı elinizden alacağız" dedi.

Kadıköy'de düzenlenen protesto gösterisinden sonra sabaha karşı düzenlenen polis operasyonlarında toplam 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan biri ev hapsi adli kontrol talebiyle sevk edilirken, 5 kişi de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör atanmasına karşı tepki amacıyla düzenlenen ve rektörün seçimle belirlenmesi çağrısı yapılan gösterilerde, Necmettin Erdem, Akın Karakuş, Ömer Şengel ve Murat Can Demirci'nin de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 8'e çıktı.

Eylemlere katılan öğrencilerin avukatları "Bu öğrenciler eylem sırasında yaklaşık 200 kişinin üzerine hızla sürülen ve yoldaki çöp konteynerini önünde sürükleyen polis aracına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltında tutuldu. Tüm süreçte öğrencilerin yanında olan avukatlar olarak hukuksuzlara bizzat şahidiz" açıklaması yapmış ve serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.

Tutuklama kararı sonrası CHP İstanbul milletvekili Seda Kadıgil sosyal medya hesabın paylaştığı mesajda, "4 tutuklama, 1 ev hapsi. Parti üyemiz Akın Karakuş da tutuklandı. Suçlar değişiyor ama geneli 2911'e muhalefet, (TCK 265) direnme ve kamu malına zarar. Üst sınırdan ceza alsa bir gün hapis yatmayacak kişiler tutuklandı" dedi.

İstanbul Valiliği, gözaltına alınan toplam 65 kişiden 58'inin "farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığını" söylemişti.

Polis eylemlere, 'kapalı ve açık alanlarda yedi gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklanması' gerekçesiyle müdahale etmiş, gruba dağılmaları çağrısı yapmıştı.

Protestolar öncesi Kadıköy Kaymakamlığı, ilçede 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünü toplum sağlığı gerekçesiyle yasaklamıştı.

Eylemlerde polisin göstericilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Göstericilerden bazıları, polise taş ve şişelerle karşılık verdi.