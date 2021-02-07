Öğrenci Beyza Buldağ, Boğaziçi eylemlerine yönelik Twitter paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı

Beyza Buldağ, Boğaziçi eylemlerine yönelik Twitter paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı

Kaynak, TWITTER

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen eylemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Buldağ, İzmir'de gözaltına alındıktan sonra İstanbul'da tutuklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili' çalışmalarda 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır" denildi.

HDP Gençlik Meclisi üyesi Muhammed Ünal da sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

Valiliğin açıklamasında Ünal'ın "Diriliyoruz '@Diriliyoruz1' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edildiği" için tutuklandığı belirtildi.

Böylece Boğaziçi Üniversitesi eylemleri kapsamında tutuklananların sayısı 10'a çıktı.

Buldağ'ın bilgisayar ve telefonuna el kondu

Gözaltına alındıktan sonra Buldağ'ın bilgisayar ve telefonuna el kondu.

İzmir'den İstanbul'a götürülen öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Buldağ, tutuklandı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İstanbul'daki gençlik örgütüne üye olan Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa, öğrencinin Twitter'daki 'Boğaziçi Dayanışması' adlı hesabın yöneticisi olmakla suçlanmasına yönelik tek delilin, hesabın kurtarma numarasıyla Buldağ'ın telefon numarasının son iki hanesinin '12' ile bitmesi olduğunu belirtti.

Urfa, Buldağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açık mektup nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret'; paylaşımlar nedeniyle de 'halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme' ve 'suç işlemeye tahrik'le suçlandığını dile getirdi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Beyza Buldağ, suçlamaları reddetti:

"Boğaziçi Dayanışması hesabı Şubat 2020'de açılmıştır. Ben o zamanlar Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim. Ama şu anda Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğrenim görmekteyim. Üniversiteme geçmeden önce hesabı devretmiştim. Çok uzun süredir kullanmıyorum."

Buldağ ayrıca, "Sınavlarım var. Okuluma devam etmek istiyorum" dedi.

Kaynak, TWITTER Fotoğraf altı yazısı, Twitter'da Buldağ'ın tutuklanmasına tepki gösterilerek serbest bırakılması için #BeyzayıSerbestBırakın etiketiyle kampanya düzenlendi.

Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına tepki

Twitter'da ise Buldağ'ın tutuklanmasına tepki gösterilerek serbest bırakılması için #BeyzayıSerbestBırakın etiketiyle kampanya düzenlendi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay tweetinde, "Beyza'yı saçma sapan uydurma bir sebeple tutukladılar. 12. cumhurbaşkanı olduğunu düşünen AKP genel başkanı ve onun hiçişleri bakanı; biz böyle diz çökmeyiz ama siz bunun altında kalırsınız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de Buldağ'ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen suç ve delillerin 'muz cumhuriyetinde olabileceğine' yönelik bir tweet attı.

Buldağ'ın bir arkadaşı ise, "Beyza, belki adını bile duymadığınız İstanbul'un en ücra mahallelerinde çocuklara oyuncak dağıtan biriydi. Bu fotoğraf da öyle bir günde çekildi. Beyza çocukların gözlerindeki ışık sönmesin diye mücadele etti. Yoldaşımızın kirpiği bile olamazsınız" dedi.

Kaynak, TWITTER

Öğrenci Sendikası Twitter hesabı ise, "Beyza sonu 12 ile biten numarasıyla halkı kin ve nefrete teşvik etmiyordu ama, sendikamız bünyesinde lise öğrencilerine çözemediği YKS sorularında yardımcı oluyordu." açıklamasında bulundu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası, "Madenciler, tutuklanan Selo, Doğu, Anıl, Şilan, Necmettin, Akın, Ömer, Murat Can, Beyza ve ev hapsinde tutulan 24 üniversite öğrencisine yapılan zulme itiraz ediyor" tweetini attı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) de "Boğaziçi'yle dayanışmak için WhatsApp grubu kurmak gibi akıl dışı suçlamalarla öğrencileri gözaltına alamazsınız" dedi.