BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer beraat etti

Beş yıl önce haber takibi için HDP ve DTK'nın basın açıklamalarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması sonrası "örgüt propagandası" yapmakla suçlanan BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, yeniden yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Hatice Kamer, 2015 yılında DTK'nın öz yönetim kararının açıklandığı toplantının ve 2016 yılında 50 HDP'li milletvekili, belediye başkanı ve siyasetçinin katıldığı açlık grevinin ilan edildiği basın açıklamalarının fotoğraflarını paylaşmıştı.

Fotoğraflarda Abdullah Öcalan'ın posteri görüldüğü için, Kamer'in "örgüt propagandası" yaptığı iddia edilmişti.

Avukat Pelda Versek: Paylaşımlar, gazetecilik faaliyetleri kapsamında değerlendirilmeli

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Avukat Pelda Versek, "Mahkeme heyeti olması gerekeni yaptı, doğru olan da bu. Gazetecilik faaliyetleri kapsamında yapılan paylaşımlar, suç kapsamında değerlendirilmemeli" dedi.