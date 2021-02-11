Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

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Hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e döndü.

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı doğrultusunda karar veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "yeniden yargılamanın kabulü, infazın durdurulması, hükümlülüğün sona erdirilmesi" yönündeki kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Karar CHP milletvekilleri tarafından alkışlandı.

Berberoğlu, TBMM üyeliği düşürülüp de, mahkeme kararıyla yeniden milletvekilliği sıfatını kazanan ilk siyasetçi olduğu için, bu konuda "içtihat" oluşmuş oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah saatlerinde Meclis'te yaptığı açıklamada yeni bir durumla karşı karşıya olunduğunu ve bu durumla ilgili bir değerlendirme yapılacağını belirterek, Berberoğlu ile ilgili net bir bir tutum açıklamadı.

Mahkeme kararının bilgi olarak bu sabah Meclis'e geldiğini belirten Şentop, yeniden yargılama kararı verildiği için Berberoğlu hakkındaki dokunulmazlık fezlekesinin henüz Meclis'e gelmediğini, geldiği taktirde de TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na göndereceğini bildirdi.

Bu açıklamanın ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği karar doğrultusunda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın, "Meclis Başkanlığı tezkeresi" olarak TBMM Genel Kurulu'nun bilgisine sunulması kararlaştırıldı.

Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla, Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili sıfatını kazandı. Dönem başında yemin ederek göreve başladığı için Berberoğlu'nun yeniden milletvekili yemini etmesine gerek olmadığına da karar verildi.

Genel Kurul açıldığında da Enis Berberoğlu hakkındaki karar okundu. Berberoğlu, milletvekilliğine yeniden dönmüş oldu.

Berberoğlu fezlekeye itiraz etti

Öte yandan Enis Berberoğlu, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Meclis'e gönderilmek üzere hazırladığı dokunulmazlık fezlekesine itiraz etti.

Mahkeme'nin hazırladığı fezlekeye, beraat ettiği suçların da konulması nedeniyle itiraz ettiği öğrenildi.

İtiraz dilekçesinde davaya bakan yargıçların Berberoğlu'na husumet içinde olduğu ve dosyadan el çektirilmesi istenirken, tek suçtan ceza verilmesine karşın, dokunulmazlık fezlekesinde 3 ayrı suç isnadı yapıldığı ve bunun 60 yıla kadar ceza istemi anlamına geldiğine işaret edildi.