İzmir'de fırtına yüzünden 16 kişi yaralandı

Kaynak, DHA

İzmir'de, sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Çeşme'de bir inşaattaki konteynerın üzerine vinç devrilmesi yüzünden 16 inşaat işçisi yaralandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Saat 21.30 civarında meydana gelen kuvvetli fırtına ve hortumun yüzünden Çeşme'deki Alaçatı Port inşaat alanında bir konteynerde kalan 16 işçi yaralandı.

İzmir Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve hortumun yolaçtığı tahribatla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kuvvetli fırtına nedeniyle Alaçatı Port inşaat alanında bulunan vincin devrildiği bildirildi:

"Vincin üzerine devrildiği konteynerde kalan 16 inşaat işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir kişide açık ayak kırığı var. Yaralanan 16 işçi Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

"İlçe genelinde farklı marka ve modellerde 10 araç hasar gördü. Marinada demirli dört tekne battı. Bir teknede ağır hasar oluştu." denildi.

Açıklamada ayrıca İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) iki araç ve dokuz personelden oluşan arama kurtarma ekibi, itfaiyeden dokuz araç ve 40 personel ile jandarma, emniyet ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğu aktarıldı.

"Daha önce görülmemiş bir vaka yaşandı"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor" dedi.

Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın doludan zarar gördüğünü ifade etti.

"Hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmaya çalışıyoruz"

Hortum olayı nedeniyle Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve geri döndüğü öğrenildi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, "Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak, DHA

Dereler taştı, evleri su bastı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle dere taştı, onlarca evi su bastı.

DHA'ya konuşan mahalle sakinleri, hemen her yağmurda evlerini su basmasına tepki gösterdi.

Örnekköy Mahallesi'nde bulunan İZSU'ya ait derenin debisi yağış sebebiyle yükseldi.

Mahalle sakinleri evlerine dolan suları tahliye etti.

DHA'nın haberine göre evini su basan Fadime Çalışkan, her yağmurda tedirgin olduğunu söyledi.

Çalışkan, "Her yağmurda bu dere taşıyor ve evlerimiz su doluyor. Ne kadar önlem alsak da başarılı olamıyoruz" dedi.

Evini su basan komşusuna yardıma gelen Nermin Can da, "Uykumuzdan uyandık ve komşumuza yardımcı olmaya geldik. Evini sürekli su basıyor. Yağmur haberi aldığımızda hemen komşularımızı uyarıyoruz. Bu dereye artık çözüm bulunsun" diye konuştu.

Kaynak, DHA

Araçlar sel sularına kapıldı

İzmir'de kimi evlerin ise çatıları uçtu.

Çiğli ilçesinde de kimi sokaklarda sel sularının aktığı görüldü. Bazı araçlar sel sularına kapılıp sürüklendi.

Kaldırım taşları da taşkın nedeniyle yerinden söküldü. Yollarda yer yer çökmeler meydana geldi.