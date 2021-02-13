Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topbaş bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

İstanbul'da özel bir hastanede 16 Kasım'dan bu yana Covid-19 tedavisi gören Topbaş, 4 Aralık'ta da yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.