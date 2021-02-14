Gara: 13 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Kuzey Irak'taki operasyonla ilgili neler biliniyor?

Kaynak, MİLLİ Savunma Bakanlığı Fotoğraf altı yazısı, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, rehinelerin ölü bulunduğu mağaraların krokilerini basınla paylaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda 13 Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Akar "Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) bugün yayınlanan bir PKK açıklamasında ise bu kişilerin Türkiye'nin hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise 13 kişinin hava saldırıları sonucu öldüğü yönündeki iddiaların "yalanca ve alçakça bir provokasyon" olduğunu söyledi.

ANF bir süre önce PKK kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde alıkonulan kişilerin asker, polis ve MİT görevlisi olduğunu öne sürmüş ve isimlerini yazmıştı. ANF haberinde devlet yetkililerinin ellerindeki esirleri almaya dönük herhangi bir girişimde bulunmadığını, yerlerini tespit etmeye çalışarak hava saldırılarıyla bu personellerini öldürmek istediğini iddia etmişti.

Bugün bir açıklama yapan Hulusi Akar ise "Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler" dedi.

Operasyona katılan üç asker de hayatını kaybetti

Akar operasyonda barınak, sığınak, mühimmat depoları ve karargahların tahrip edildiğini söyledi, "Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır" dedi. Akar bu operasyon için askerlere model arazide özel eğitimler verildiğini de ekledi.

Türk basınında yer alan haberlerde, operasyon sırasında 50'den fazla PKK'lının öldürüldüğü yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 10 Şubat'ta Gara'da PKK'nın kontrolü altındaki noktalara yönelik Kartal Pençe-2 adlı bir harekat başlatmıştı.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşları kim?

Hayatını kaybeden 13 kişinin naaşı Malatya Adli Tıp Kurumu'na getirildi, cenazelerin tespiti için aileler Malatya'ya çağrıldı.

Malatya Valisi Baruş bugün düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden 13 kişiden 10'unun kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, Malatya Valisi Baruş ailelere başsağlığı diledi

Bu kişilerin 2015 ve 2016 yılları arasında PKK tarafından kaçırılan ve "yıllar boyunca Irak'ın farklı bölgelerinde gezdirilen kişiler" olduğunu söyleyen Baruş, Malatya Adli Tıp'ta yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilenleri şöyle açıkladı:

"13 Ağustos 2015'te Diyarbakır Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı hava savunma uzman çavuş Hüseyin Servet.

"28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır-Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sedat Yabalak.

"18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan yolunda alıkonulan, Malatya nüfusuna kayıtlı, Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Semih Özbey.

"2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabaklı.

"24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesinde ailesiyle birlikte yolda seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya.

"15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli er Süleyman Sungur.

"21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan, Eskişehir nüfusuna kayıtlı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman erbaş Mevlüt Kahveci.

"2 Ekim 2015'te Tunceli-Pülümür yolunda alıkonulan, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, Erzincan'daki birliğine gitmek üzere yola çıkmış olan topçu er Müslüm Altıntaş.

"Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse ve Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammed Salih Kancı."

2018'de İHD'de basın toplantısı düzenlenmişti

Cenazeleri Malatya Adli Tıp Morgu'na getirilen dokuz asker ve polisin aileleri 14 Haziran 2018 İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile birlikte basın açıklaması yapmış ve devlet yetkililerine çocuklarının kurtarılması için çağrıda bulunmuşlardı.

Açıklama, PKK'nın alıkonulan asker ve polislerin videolarını yayınlamasından birkaç gün sonra düzenlenmişti..

Cansız bedeni bulunan Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey, BBC Türkçe'ye bir demeç vermiş ve "3 yıldır evimizde ne gülmek ne sevinmek var. Hayalet gibiyiz" demişti:

"Yayınlanan videoda çocuklar Türkiye vatandaşı olduklarını, zorla götürüldüklerini söylediler. Anayasa diyor ki, insanların mal ve can güvenliğini korumak devletin görevi. Çocukların sağ salim teslim edilmesini örgütten istiyoruz. Yarın herkes bayram yapacak. Altı bayramdır onlar yok. Biz onların kokusunu duyamamanın acısıyla kavruluyoruz."