Osman Kavala: Dava sürecim tiyatroya döndü, ülkem için üzülüyorum

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Silivri Cezaevi'ne giderek tutuklu iş adamı Osman Kavala ve yazar Ahmet Altan'ı ziyaret etti.

Çakırözer Kavala'nın "Benimle ilgili dava süreci maalesef bir tiyatroya halini aldı. Hukuksuzluk tiyatrosu" mesajını paylaştı.

Gezi protestolarının organizatörü olduğu iddiasıyla açılan davadan beraat etmesine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olma ve casusluk suçlamalarıyla art arda davalar açılarak tahliye edilmeyen Kavala, 39 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutukluğunun hak ihlali olduğuna hükmederken, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Türkiye'ye Kavala'nın bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Kavala bunlara rağmen tahliye edilmedi.

Yargılandığı davanın son duruşmasında ise hakkındaki tüm iddiaların bir dosyada toplanması ve tutukluluğunun devamı yönünde karar çıktı.

Çakırözer'in verdiği bilgiye göre Kavala dosyalarının birleştirilmesi kararını, "Benimle ilgili davalar baştan beri hukuki bir süreç olmaktan uzaktı. Gelinen noktada maalesef bir tiyatro halini aldı. Hukuksuzluk, adaletsizlik tiyatrosuna dönüştü" sözleriyle değerlendirdi.

Kavala, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamalarını protesto eden öğrencilere de dayanışma mesajı gönderdi. Kavala, "Eşim Ayşe Buğra gibi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gibi ben de ülkem için üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

'Demokrasinin turnusol kağıdı'

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakırözer, Kavala'nın 1.202 gündür tutuklu olduğuna işaret ederek, yeni anayasadan söz edenlerin önceliklme mevcut anayasa ve AİHM kararlarına uyması gerektiğini söyledi. Kavala'nın hakkındaki bir beraat, iki tahliye, birer AİHM ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararlarına karşın yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğuna işaret eden Çakırözer, şöyle konuştu:

"Kavala'nın tutukluluğu Türkiye'de demokrasinin turnusol kağıdıdır. Ahmet Altan sadece yazılarından dolayı dört buçuk yıldır cezaevinde. Dosyası son bir yıldır keyfi biçimde Yargıtay'da bekletiliyor. Terör örgütü üyeliğinden hüküm giyenler bile ondan az yatıp çıktı. Hakimlerin karar verirken uymaları gereken hukuk güvenliği, insan onuru ve makul süre ilkeleri nerede kaldı?