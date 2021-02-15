Gara: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nu Irak'ın kuzeyindeki operasyonla ilgili olarak bilgilendirecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Hükümet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik operasyonu ve PKK'nın elindeki 13 Türk vatandaşının yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak TBMM'yi bilgilendirecek. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yarın Meclis Genel Kurulu'nda operasyonla ilgili bilgi vermesi planlanıyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise hayatlarını kaybeden 13 kişi için 3 gün ulusal yas ilan edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Rize İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Eğer PKK tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırsa, en şiddetli şekilde kınıyoruz" açıklamasına" tepki gösterdi.

Erdoğan, "Artık yağma yok. Eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız" dedi.

Kaynak, Getty Images

Erdoğan, PKK'nın, 13 Türk vatandaşının, "hava operasyonu" nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasıyla ilgili olarak da, "Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. (...) Artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz" diye konuştu.

Kaynak, DHA

Erdoğan, AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı ile konuyu TBMM gündemine getirmek için konuştuklarını belirterek, "Meclis'te biz bununla ilgili bir soruşturma genelgesi vererek bunun bütün detaylarını Meclis'te gündeme getireceğiz. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol" görüşüne yer verdi.

Edinilen bilgiye göre bu kapsamda Meclis İçtüzüğü'ne göre ilgili bakanlar Genel Kurul'da operasyonla ilgili bilgilendirme yapacak.

İçtüzüğün 59. madddesine göre yürütme adına Genel Kurul'da gündem dışı söz istenecek.

Son anda bir değişiklik olmazsa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili Genel Kurul'da 20'şer dakika söz alarak, bilgilendirme yapacak.

İçtüzük gereği, talep etmeleri halinde parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerine de 15'er dakika söz verilecek.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, memleketi Kahramanmaraş'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı törenle toprağa verildi

İYİ Partili Çıray: Gara'daki şehit askerlerimize neden sivil vatandaş dediniz?

Öte yandan, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Güvenlik İstihbarat Komisyonu Üyesi Aytun Çıray, Gara'ya yapılan askeri harekat ve PKK tarafından kaçırıldığı belirtilen 13 asker ve polisin yaşamını yitirmesini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a "Mağarada bulduğunuz asker ve memur şehitlerimiz için neden 'sivil vatandaşlar' ifadesini kullandınız? Operasyonu yöneten olarak başarısızlığınızı gizlemek için miydi?" sorusunu yöneltti.

Çıray, Akar tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, 10 Şubat'ta PKK'ya yönelik başaltılan "Pence Kartal-2" harekatıyla ilgili bakanlık ve AKP yetkililerinin açıklamlarını anımsatarak, "Kamu vicdanının tartıştığı bazı soruların cevap bulması şarttır" görüşüne yer verdi.

Çıray'ın Bakan Akar'a yönelttiği sorular şöyle:

Gara harekâtının bir amacının da 'teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak' olduğunu açıkladınız. Harekâtı tam teyit sağlamadan mı başlattınız?

Harekâtın başladığını ifade ettiğiniz 10 Şubat 2021'de Sayın Erdoğan Türk milletine bir müjde vereceğini vaat etmiş, ancak bir müjde açıklaması yapılmamıştır. Söz konusu müjdenin Pençe Kartal-2 Harekâtı ile bir ilgisi var mıdır? Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'na yanıltıcı bilgi verilmiş olabilir mi?

Mağarada bulduğunuz asker ve memur şehitlerimiz için neden 'sivil vatandaşlar' ifadesini kullandınız? Böyle bir açıklama yapmanız, kaçırılan asker ve devlet memurları hakkında yaptığınız operasyonu yöneten olarak başarısızlığınızı gizlemek için miydi?

Şu an PKK'nın elinde 'zorla alıkonan' vatandaşlarımız var mı? Varsa ne zaman kaçırıldılar ve kaç kişiler?

Gara'da PKK tarafından infaz edilen asker şehitlerimiz ile ilgili açıklamayı neden siz veya Genelkurmay Başkanı değil de Malatya Valisi yaptı?

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi Samsun'da, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı tören sonrası Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi

Şu ana kadar Gara'da hayatını kaybeden 13 Türk vatandaşından 12'sinin kimlikleri tespit edildi.