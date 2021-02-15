İçişleri Bakanlığı: 40 ilde HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Batman'daki HDP il binasına baskın yapıldı ve il eş başkanları gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 40 ilde düzenlenen operasyonlarda HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada gözaltıların sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır'daki BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, HDP'nin Batman il binasına baskın düzenlendiğini, İl Eş Başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay'ın gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltına alınan diğer kişilerin kimler olduğu henüz bilinmiyor.

HDP'den Altun'a tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının öldüğü operasyonla ilgili olarak HDP’yi hedef almıştı.

Altun, “HDP demek PKK demektir” diyerek bir de video paylaşmıştı.

HDP ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Altuna'a tepki gösterdi:

HDP ayrıca yine Twitter hesabında, PKK tarafından alıkonulan polis ve askerler için hükümete yaptıkları harekete geçme çağrılarının karşılık bulmadığını belirtti ve hapisteki eski milletvekili İdris Baluken'un 5 yıl önce TBMM'de yaptığı bir konuşmayı hatırlattı.

İdris Baluken konuşmasında, PKK’nın kaçırdığı kişiler için hükümetin “kılını kıpırdatmadığını” savunmuş ve “Onlar ölecek, onların cenazesi üzerinden gelip, burada hamaset siyaseti yapıp, toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz” demişti.

Baluken, 2018'de "örgüt üyeliği ve propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve halen Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki operasyon sırasında cansız bedenlerine ulaşılan 13 Türk vatandaşının büyük bölümünü, çözüm sürecinin sona ermesinin ardından PKK tarafından alıkonulan kişiler oluşturuyor.

HDP milletvekilleri Kaya ve Gergerlioğlu'ndan açıklamalar

13 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrası sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar üzerine haklarında soruşturma açılan iki HDP milletvekili, Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu da bugün birer açıklama yaptı.

Hüda Kaya, asker ve polislerin daha önce yaşanan benzer olaylarda olduğu gibi kurtarılması için yıllardır ailelerle ve sivil toplum örgütleriyle temas halinde olduklarını, bu konuda meclis nezdinde yaptıkları çağrıların tümünün kayıtlarda olduğunu söyledi. Kaya, iktidarı bu konuyu görmezden gelmekle, adım atmak isteyenleri de itham etmek ve engellemekle suçladı.

Kaya açıklamasını, "Bu ölümler de dahil olmak üzere üniforması ne olursa olsun insanlarımızın, canlarımızın ölümünde kimin sorumluluğu varsa şiddetle kınıyorum ve hesap vermelidirler diyorum" diyerek noktaladı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu da "Bütün bunlar 'Kral çıplak' dediğimiz için" diyerek, hükümet yetkililerinin yıllardır ailelerin feryatlarına karşı adım atmadığını savundu.

Türkiye, 13 kişinin PKK tarafından öldürüldüğünü söylüyor.