Osman Kavala: Anadolu Kültür, kapatma davasına 'hukuksuzluğun devamı' diyerek tepki gösterdi

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Gezi Parkı eylemleri ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili açılan davalarda tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş, Ticaret Bakanlığı tarafından açılan kapatma davası için "Osman Kavala'nın maruz kaldığı hukuksuzluğun devamı" ifadesini kullandı.

Anadolu Kültür'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şirket için 'faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde kar amacı gütmeden yürüttüğü" gerekçesiyle dava açıldı" denildi.

Açıklamada, son dönemde bazı basın organlarında çıkan haberlere tepki gösterildi ve bunlarla ilgili yargı yoluna gidileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlere konu olan dava, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bir şirkete 'faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde, kâr amacı gütmeden yürüttüğü' gerekçesiyle açılan ilk dava olma özelliği taşımaktadır. Kasıtlı olarak sızdırılan haberler ise, içi boş, delillerden yoksun dava dosyasına gazete kupürü biçiminde, sözde 'deliller' sunmak amacıyla 'düzenlenmiştir'.

"Anadolu Kültür A.Ş.'ye karşı açılan fesih davası tamamen hukuksuzdur. Bu dava, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şirketimiz hesaplarında Ceza Kanunları kapsamında suç sayılan herhangi bir hususa rastlanmamış olması nedeniyle, adeta 'icat edilmiş' ve yürürlüğe sokulmuştur."

Açıklamada ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu talep ile açılan ilk dava olan bu dava, maalesef Türkiye'de hukukun araçsallaştırılmasının önemli örneklerinden biri olmuştur ve bundan sonra da bu şekilde anılacaktır. Söz konusu dava, Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Osman Kavala'nın maruz kaldığı hukuksuzluğun devamı niteliğindedir" denildi.

Neden kapatma davası açıldı?

Yeni Şafak gazetesindeki haberde, Ticaret Bakanlığı'nın Anadolu Kültür ile ilgili olarak statüsü "şirket" olan ve "ekonomik amaç için kurulmasına" karşın gelirinin büyük kısmını yurtiçi ve yurtdışından yapılan fon, bağış ve hibelerden sağlayıp dernek ve vakıf gibi faaliyette bulunduğu, yani ekonomik amaçlı değil, sosyal amaçlı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle kapatma davası açıldığı belirtilmişti.

Haberde, davanın 17 Ağustos 2020 tarihinde açıldığı ifade edilmişti.

Gezi protestolarının organizatörü olduğu iddiasıyla açılan davadan beraat etmesine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olma ve casusluk suçlamalarıyla hakkında arka arlaya davalar açılan ve tahliye talepleri reddedilen Kavala, 39 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.