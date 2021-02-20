AKP'li Özhaseki'nin, "Allah oylarının belasını versin" sözlerine muhalefetten tepki

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alarak, "Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin" sözlerine tepki geldi.

Özhaseki, memleketi Kayseri'de bir cadde açılışında yaptığı konuşmada HDP'yi ve CHP'yi hedef aldı:

"HDP'yi her fırsatta söylemeliyiz. Bir gün olsun Mecliste PKK'ya 'lanet olsun' diyemediler. Ana muhalefet de bunların sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.

"Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz."

Özhaseki'nin bu sözlerine CHP ve HDP'den tepki geldi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "CHP'nin çizgisi de duruşu da bellidir. Biz İstanbul seçimlerinde 3-5 oy için teröristten medet ummadık. Oy için eli kanlı teröristleri devletin televizyonuna çıkarmadık" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Arık ayrıca, "19 yıldır ülkeyi yöneten ama yaşanan hiçbir olay sonrasında sorumluluk almayan AK Partililer, Gara'da şehit edilen vatan evlatlarıyla ilgili yanlışlarının faturasını da başkalarına kesmeye, gündem değiştirmeye çalışıyor" açıklamasında bulundu.

"Bir halka beddua okumak kimsenin haddi değildir"

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Birkaç oy alabilmek uğruna Ankara'da Mansur Yavaş'a iftira atabilmek için sapıklardan medet umanların, İstanbul seçimleri için aranan PKK'lı teröristleri devlet televizyonuna çıkaranların, bu ezik siyasetçinin deyimi ile, 'Allah belasını versin'" dedi.

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay da Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeyi kaydetti:

"Sorumlusu olduğunuz ölümlerin daha acısı taze iken hesap vermek yerine bir halka, 6 milyon seçmene beddua okumak... Ne derseniz deyin herkes gerçeğin farkında, bela okuduğunuz halk sandıkta selânızı okuyacak, gideceksiniz. Ayrıca bir halka beddua okumak kimsenin haddi değildir."

HDP'li siyasetçi Sırrı Sakık da, "Tabii yaran ağır. Malum, Ankara seçimlerinde kaybının sebebi HDP oylarıdır. Dua edecek değilsin ya" dedi.

Bahçeli de HDP ve CHP'yi hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter'dan yaptığı açıklamalarda HDP ve CHP'yi hedef aldı.

"CHP Gara'da yakalandı. HDP zaten oradaydı. İşçi Partisi ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu" diyen Bahçeli, şu sözleri sarf etti:

"Anlaşılan HDP, CHP'ye yuva yapmış, PKK'nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir. İşçi Partisi de uydulaşmış, HDP-PKK yörüngesinde dönüp durmaya başlamıştır."

Kılıçdaroğlu: Başarısızlığın faturası talimatı verene kesilmeli

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10 Şubat'ta Irak Gara'da PKK'nın kontrolü altındaki noktalara yönelik başlattığı Kartal Pençe-2 harekâtı sırasında 13 asker ve polisin naaşına ulaşıldı.

Hayatını kaybeden polis ve askerler, son altı yıl içerisinde farklı zamanlarda PKK tarafından kaçırılarak rehin tutulmaktaydı.

Aileler yıllardır yakınlarının serbest bırakılması için çeşitli eylemler sürdürdü ancak sonuç alınamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, operasyonla ilgili olarak, "Bir başarısızlık var. Onu da Erdoğan söylüyor. Başarısız olduysanız bunun bir sorumlusu olması lazım. Türkiye'yi yöneten kim ben miyim? Başarısızlığın faturasının talimatı verene kesilmesi gerek" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na yanıt olarak, "'Utanmadan sıkılmadan 13 şehitle ilgili 'Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı' diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya?" ifadelerini kullandı.