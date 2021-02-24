TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var

"Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması" talebiyle hazırlanan 33 fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün gazetecilerin sorusu üzerine "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP Meclis Grup Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis Komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurul'da da eller hemen iner kalkar" diye konuştu.