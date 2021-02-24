TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var
- Ayşe Sayın
- BBC Türkçe, Ankara
"Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması" talebiyle hazırlanan 33 fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün gazetecilerin sorusu üzerine "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP Meclis Grup Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis Komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurul'da da eller hemen iner kalkar" diye konuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu geçen hafta, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani Olayları ile ilgili HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlamış ve fezlekeleri Adalet Bakanlığı'na göndermişti.
Haklarında fezleke hazırlanan HDP miletvekillleri; Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar ve Pervin Buldan.
33 fezleke içinde, dokuz milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler var.
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Süreç nasıl işliyor?
Fezlekeler, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilecek.
Komisyon'un, fezlekelerin gündeme alınması yönünde karar vermesi halinde, her bir dosya için Hazırlık Komisyonu kurulacak.
Karma Komisyon'un da hazırlık komisyonu kararını görüşmek için 1 aylık süresi bulunuyor.
Komisyon'un dokulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi halinde dosya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai kararı verecek.
Hakkında fezleke düzenlenen milletvekilinin, Komisyon ve Genel Kurul'da savunma yapma hakkı bulunuyor.
Son gelen dosyalarla birlikte Meclis'te 1300'ün üzerinde dokunulmazlık fezlekesi bulunuyor.
Komisyon, bu fezlekelerden görüşülmesini istediğini öne çekebiliyor.