Motosikletli kuryelerin zamana ve pandemiye karşı yarışı

Haber & Video: Neyran Elden

BBC Türkçe

Koronavirüs salgını ile beraber birçok sektörün çalışma biçimi değişti, bazı sektörler bu durumdan ekonomik ve sosyal olarak etkilendi.

Pandemiden büyük ölçüde etkilenen meslek gruplarından biri de motosikletli kuryeler oldu.

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu verilerine göre pandeminin başından bu yana 180'den fazla motosikletli kurye trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti.