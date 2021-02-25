Guardian'dan Çakıcı yorumu: 'Yeni siyasi iklimde devlet eskiden karanlık görülen kişileri kucaklıyor, onlara sahip çıkıyor'

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İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen Alaattin Çakıcı'yla ilgili bir haber yayımladı.

İstanbul'dan Bethan McKernan imzalı haberde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çakıcı'nın fotoğrafı paylaşıldı.

Haberde, "Türkiye'de mafyanın kamusal alana yeniden döndüğü" yorumu yapıldı, "Bu da yeni siyasi iklimde, eskiden karanlık olarak addedilen kişilerin en iyi ihtimalle devletin kucakladığı en kötü ihtimalle ise sahip çıktığı kişilere dönüştüğünün bir göstergesi" denildi.

Bahçeli ve Çakıcı'nın arkadaşlığının 1980'lerin sonunda başladığı belirtilen haberde, Türkiye tarihinde bu dönemin "sağ-sol çatışmasından ötürü karanlık ve kanlı olduğu" belirtildi.

1996 yılındaki Susurluk kazasıyla mafya-siyasetçi ilişkilerini afişe olduğu, bu olayın ardından yıllarca saklanarak ya da hapishanede gözden uzak bir hayat sürdüren kişilerin tekrar kamusal alanda görüldüğü ifade edildi.

Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği de aktarıldı.

"Eroin, Organize Suç ve Modern Türkiye'nin Yaratılışı" isimli kitabın yazarı akademisyen Ryan Gingeras ise Guardian'a yaptığı açıklamada, "Gerçek hayatta gangster olan Çakıcı gibi isimlerin tekrar ortaya çıkışı ve Türkiye sağında halk kahramanı yapılmaları, mafyanın geri dönüşü anlamına gelmiyor" dedi ve ekledi:

"Bu karakterlerin geri dönüşü bize daha çok şunu anlatıyor: Türkiye'de yeni bir siyasi atmosfer var. Bu kişilerin geçmişlerindeki suçlarından ötürü affedildikleri anlaşılıyor. Ayrıca AKP'nin, MHP'nin aşırı milliyetçi kanadını kucakladığı da açıklık kazanıyor."

Guardian'daki haberde ayrıca, "Bahçeli'nin partisi, Erdoğan için sorunlu bir müttefik. AKP İslamcı bir milliyetçi çizgiye sahipken, MHP'nin daha seküler bir milliyetçiliği savunması; önemli iç ve dış politika konularında görüş ayrılığına düşmeleirne neden oluyor" yorumu yer aldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından aşırı sağın önde gelen siyasi güç olarak yeniden doğduğu vurgulanan haber şu satırlarla noktalanıyor: