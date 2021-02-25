Fezleke tartışması TBMM Başkanlık Divanı'na yansıdı, HDP hafta sonu yol haritası belirleyecek

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, DHA

HDP'li bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin tartışmalar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında toplanan Meclis Başkanlık Divanı'na da yansıdı. Toplantıda CHP ve HDP'li üyeler, Şentop'un fezlekelerle ilgili açıklamaları ve Enis Berberoğlu ile ilgili kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nden "açıklama ve düzeltme" istemesini eleştirdi.

Şentop ise Anayasa Mahkemesi'nden Berberoğlu kararıyla ilgili "açıklama" istemesinin nedenini "Meclis'in itibarını korumak" olarak açıkladı.

Bazı dosyalardan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme geleceğini düşünen HDP yönetimi, bu konuda izlenecek yol haritasını belirlemek için hafta sonu yetkili kurullarını ve milletvekillerini toplayacak.

TBMM Başkanlık Divanı'nın basına kapalı yapılan toplantısında, CHP ve HDP üyeleri dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili tartışmaları gündeme getirdi.

Edinilen bilgiye göre HDP'li bazı Divan üyeleri, Şentop'un, 33 fezleke ile ilgili yaptığı açıklamada "gereğini hemen yapacağım" ifadesini kullandığını belirterek, "Sizin pozisyonunuz gereği tarafsız olmanız gerekir" görüşünü dile getirdiler.

Şentop'un ise bu ifadeyi, "Fezlekelerin Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edileceği" anlamında söylediğini belirterek, "Ben karma komisyondaki işleyişe karışmam, buna yetkim yok" yanıtı verdiği öğrenildi.

"Berberoğlu da Meclis üyesiydi"

CHP'li Divan üyeleri ise Şentop'un, Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararını TBMM'ye ileten Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazarak "açıklama" istemesinin nedenini sordular.

Şentop ise bu yazıyı "Meclis'in itibarını korumak adına yazdığını" ifade etti. CHP'li bir Divan üyesinin de "Söz konusu davaya konu olan da Meclis'in bir üyesiydi, bir milletvekiliydi. Onun hakkını da korumanız lazımdı" sözleriyle Şentop'a sitem ettiği belirtildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop

"Meclis'i töhmet altında bırakıyor"

Şentop, katıldığı bir etkinlikte de Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararıyla ilgili Meclis'te de bildirimde bulunan Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği yazıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin, Berberoğlu ile ilgili verdiği kararda, "TBMM'nin de bu sürece sahip çıkması" anlamına gelebilecek ifadelere yer verdiği bilgi için Meclis'e de gönderdiğine işaret eden Şentop, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu, Meclis'i töhmet altında bırakan bir tablo. Bu konuda, Meclis'in sanki bir şey yapması gerekiyormuş da yapmamış gibi bir anlayış oluşturuyor. Bunun ne olduğu belli değil metinde. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bildiği ama kararın gerekçesine yazmadığı bir durum varsa bunu öğrenmek istiyoruz.

"Yapacağı bir şey varsa Meclis'in somut olarak, var idiyse ve Meclis bunu yapmadıysa bunun ne olduğunun söylenmesini istiyoruz. Eğer öyle bir şey yoksa burada Meclisin adının geçirilmesini yanlış buluyorum. Bu bir yanlışlık olabilir. O zaman da bunun düzeltilmesini, maddi hatanın düzeltilmesini istiyoruz. Bu Anayasa Mahkemesinin kendi iç tüzüğünde olan bir şey, tavzih yani açıklama veya maddi hatanın düzeltilmesi anlamında bir şey."

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HDP, tutum belirlemek için toplanıyor

İktidarın bazı milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmak için harekete geçeceğini hesaplayan HDP yönetimi ise partinin yetkili organlarıyla toplantılar yaparak, izlenecek yol haritasını belirleyecek.

Bu çerçevede, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) cumartesi günü toplanacak. Pazar günü milletvekilleri ve MYK üyelerinin katılımıyla daha kapsamlı bir toplantı yapılacak.

"İkinci 4 Kasım olabilir"

HDP yönetimi, eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda parti yöneticisinin tutuklandığı 4 Kasım 2016'da yaşanan sürecin bir benzerinin yeniden gündeme gelebileceğini hesaplıyor ve "en kötü senaryo"ya karşı önlemleri tartışılıyor.