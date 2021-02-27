Yüz yüze eğitim: Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart kabine toplantısı sonrası il bazlı karar alınacağını açıkladı

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İkinci aşamasının 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamaya göre, okullara geri dönülmesiyle ilgili karar 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası il bazlı verilecek.

Bakanlığın açıklamasına göre iller vaka sayılarına göre risk gruplarına ayrılacak, yüz yüze eğitim ve sınavlar 2 Mart'ta illerin koşullarına göre başlayacak.

4 risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılacak iller arasında risk seviyesi düşük olanlarda okulların açılma ihtimali bulunuyor.

1 Şubat'ta alınan kararda, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime kademeli geri dönüşte 2. aşamanın 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.

Ancak İçişleri Bakanlığı'nın dün yayımladığı genelge ardından son karar için 1 Mart'taki kabine toplantısının bekleneceği belirtildi.

Buna göre 1 Mart Pazartesi günü, mevcut kurallar dahilinde okula giden öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecek, diğer öğrenciler için alınacak kararlar ise 2 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak. Yani bu öğrenciler 1 Mart pazartesi okula gitmeyecek.

15 Şubat'ta başlayan ikinci dönemde köy okulları ile anaokulları yüz yüze eğitime yeniden geçiş yapmıştı. İlkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, 8 ve 12'inci sınıflarda ise 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim başlatılacaktı.

'İl Hıfzısıhha Kurulları gerekli adımları atacak'

İstanbul ve Ankara Valilikleri'nin açıklamasında "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

15 Şubat'tan bu yana geçerli olan mevcut durumda, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullarda, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılıyor.

22 Ocak'tan beri de 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülüyor.