Dokunulmazlık fezlekleri: Akşener, Bahçeli'ye tepki gösterdi, 'İYİ Parti önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz' dedi

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, Getty Images

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda, HDP milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili izleyecekleri tutumu açıkladı. Akşener, "İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar" dedi.

Akşener, fezlekeler konusunda partisinin tutumunu sorgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de tepki göstererek, "Twitter fenomeni küçük ortak, tatava yapmayı bıraksın. Ağzına sakız ettiği malum kapatma başvurusunu ne zaman yapacakmış onu söylesin" diye konuştu.

Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, "PKK'ye destek vermekle" suçladıkları bazı HDP milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarını TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na getirmeyi tartışırken, siyasi partiler de tutumlarını açıklamaya başladı.

Bu konuda gözlerin çevrildiği partilerden birisi de, milliyetçi duyarlılığı yüksek seçmen tabanına sahip olan İYİ Parti.

Parti içinde Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun da bulunduğu bazı siyasetçiler, HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına destek vereceklerini açıklamış, bazı partililer ise dosyaya göre karar vereceklerini ifade etmişlerdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Meclis grup toplantısında partisinin izleyeceği tutumu açıkladı.

'Tutumumuz net'

İktidarın yeni gündeminin fezlekeler olduğunu belirten Akşener, iktidar ve MHP'den partisinin tutumunu sorgulayan açıklamalarına tepki gösterdi:

"Yalnız bu arkadaşlar nedense, kafayı bu fezlekelerin kendisine değil, İYİ Parti'nin bu fezlekelere ne diyeceğine takmışlar. Eylemsizliğiyle meşhur küçük ortak, çıkmış kürsüye, her zamanki gibi ancak bağırıyor.

"Biliyorsunuz, argümanı yetmeyen durmadan bağırır. Türkçesi yetmeyen de durmadan söver. Bunlar da aynen öyle. Akıllarınca bu bağırmalarla, bu çağırmalarla bizi zora sokacaklar. Oysa bizim bu konuyla ilgili tavrımız o kadar net ki, arkadaşların yaptığı bu kadar tatavayı, eğlenceyle karışık bir şaşkınlıkla izliyoruz."

Partisinin "terörün yanında yöresinde olmayacağını, teröristle masa kurup pazarlık yapmayacağını" belirten Akşener, "Mesela İYİ Parti, seçim kazanmak için, terörist mektubuna, katil röportajına bel bağlamaz" dedi.

Akşener, İYİ Parti'nin, adaleti siyasi hesaplarına meze yapmaya kalkanlara alkış tutmayacağını söyledi.

Kaynak, DHA

'Netflix kıvamındaki açıklamalara cevap versin'

Akşener, Salı günkü grup toplantısında partisinin tutumunu "netleştirmesini" isteyerek, "CHP ve İYİ Parti kimin tarafındadır, dokunulmazlıkların kaldırılmasına var mıdır?" sorusunu yönelten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin, HDP ile ilgili kapatma davası başvurusu yapacakları yönündeki sözlerine göndermede bulunan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu arada, Twitter fenomeni küçük ortak, tatava yapmayı bıraksın, 'Yapacağım, her an yapabilirim, birazdan yapıyorum…' diye ağzına sakız ettiği, malum kapatma başvurusunu, ne zaman yapacakmış, onu söylesin. Hızlı olmasa da ziyadesiyle öfkeli küçük ortak, hamaseti bıraksın, HDP Eş Genel Başkanının, Sayın Erdoğan'la, nasıl kol kola yürüdüklerini anlattığı, Netflix belgeseli kıvamındaki açıklamalara cevap versin.

"Kürsülerde fırtınalar estirip, icraata gelince, aradığımız kişiye ulaşılamayan küçük ortak, boş konuşmayı bıraksın, Uygur kardeşlerimiz için ne düşünüyorlar, Çin zulmü için ne yapacaklar, onu açıklasın.

"Bu vesileyle, Çin'in, Uygur kardeşlerimize yaptıklarının soykırım olarak tanınması için, meclis grubumuzun, Yüce Meclis'e vereceği öneriye, Sayın Bahçeli ve arkadaşlarının da desteğini bekliyoruz. Tabii Sayın Perinçek'ten izin alabilirlerse… Merak ediyorlarmış…