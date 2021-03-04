Helikopter kazası: Bitlis'te askeri helikopter düştü, 9 asker hayatını kaybetti

Kaynak, DHA

Bingöl'den Tatvan'a giden askeri helikopter, Bitlis'te düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaza sonucu 9 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kaza sonrası bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlandığı kaydedildi ve "Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Kaynak, DHA

İhlas Haber Ajansı, kazada hayatını kaybedenler arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tatvan'da askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan Korg. Osman Erbaş ve beraberindeki kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza sonrası incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gidiyor.

Erdoğan, Akar'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu" denildi.