Hafta sonu sokağa çıkma yasağı: Hangi illerde kısıtlama uygulanacak?

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Türkiye'de Covid önlemlerinin gevşetilmesini içeren "kontrollü normalleşme" döneminde sokağa çıkma yasakları da birçok ilde esnetildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü yeni kararları açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Açıklanan kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde kalktı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokak çıkma kısıtlaması Pazar günleri devam edecek.

Öte yandan her gün 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli iller dahil tüm illerde hafta sonu da devam edecek.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Hangi il, hangi risk grubunda?

Düşük risk grubunda yer alan iller (14 il): Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. Orta risk grubunda yer alan iller (28 il): Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. Yüksek risk grubunda yer alan iller (22 il): Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. Çok yüksek risk grubunda yer alan iller (17 il): Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Kaynak, Sağlık Bakanlığı

Risk kategorileri nasıl belirlendi?

Türkiye daha önce normalleşmenin kademeli olacağını ve yerinde karar döneminin başlatılacağını açıklamıştı.

Bu uygulama çerçevesinde, illere göre dört farklı risk seviyesi belirlendi.

Kaynak, EPA

Buna göre iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak:

Düşük Riskli / Mavi: 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 10'un altında

Orta Riskli / Sarı: 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 11-50 arasında

Yüksek Riskli / Turuncu: 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 51-100 arasında

Çok Yüksek Riskli / Kırmızı: 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 100'ün üzerinde

Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı, her Pazartesi akşamı illere göre her 100 bin kişiye düşen ortalama vaka sayısını açıklıyor.