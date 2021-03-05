Covid: İstanbul esnafı pandemiden nasıl etkileniyor, 'kontrollü normalleşme' sorunları çözecek mi?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2020 yılında 19 binin üzerinde esnaf ticareti bıraktı, yaklaşık 80 bin esnaf ise sicil terkini gerçekleştirdi.

İstanbul'da kimi esnaf bu kararları olumlu karşılarken, bazı sektörler ise "kontrollü normalleşme" ve kısıtlı çalışma saatleri ile beraber artan masraf kalemlerinin ayakta kalmalarını daha da zorlaştıracağını söylüyor.